影／泰博工會指控公司染指工會 呼籲勞動部捍衛勞權
泰博公司是國內生產血糖機、血壓機、血氧機、體溫計、體重體脂計、心電圖機以及各種快篩試劑的醫材大廠，泰博工會今天到勞動部門口陳情，指控資方染指工會與開除理事長，勞動部應強力介入捍衛勞權，並凍結泰博引進移工，現場有多位泰博工會成員參與陳情。
泰博工會表示，泰博因諸多管理不當以及違法情事，因此員工自主籌組工會，成立半年以來，工會持續遭遇泰博資方打壓，而這些打壓已嚴重違反法律規範，更觸及不當勞動行為，工會已發起數起抗爭且取得合法罷工權，並持續向桃園、新北勞工成提出調解。泰博雖然對惡質的宿舍管理措施稍有修正，但對所有涉及強迫勞動債務拘束內容，,一概拒絕繳納。針對以上，工會也已就先前資方打壓工會的行徑聲請裁決。不料，原不當勞動行為爭議還在由勞動部調查中，泰博居然又接連作出一串打壓工會情事。
工會成員說，成立半年以來，公司就不斷試圖打壓工會，工會持續向桃園、新北勞工局提出數個調解，然而，泰博資方在1月底針對工會成立關係企業工會之事，開始「積極動員」公司全體員工加入工會；對比資方原先一系列封殺工會、勒令工會限期與解散打壓工會自主的行為，資方企圖染指並控制工會已是昭然若揭！ 工會決定再次向勞動部陳情、要求正式進行調查泰博資方企圖染指工會的裁決，並揭露泰博完全無視法紀、踐踏勞權的行為！更要求勞動部凍結泰博引進移工。
