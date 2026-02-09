國家檔案館上雲端 典藏庫房也能線上看

想走進典藏庫房不必再奔新北林口。國發會檔案管理局今年1月推出「虛擬檔案館」，以360度高解析環景結合3D建模，把國家檔案館「搬上雲端」，民眾透過手機、平板或電腦，就能線上漫遊館內外空間，連過去門禁森嚴的典藏庫房也首度開放以數位方式揭開面紗，讓國家記憶更貼近大眾。

檔案管理局長林秋燕表示，因應科技發展與社會對遠距學習、線上參觀的需求，團隊打造虛擬檔案館，呈現國家檔案館兼具服務、典藏與行政功能的特色，盼以數位場館服務推進檔案應用新里程。

檔案局指出，虛擬檔案館打破傳統網頁的平面限制，採用360度環景技術建置逾200個攝影站點，真實復刻館內外動線，收錄林間步道、曦月池等戶外景觀與公共藝術，也納入多個主題展廳；線上參觀時可自由切換視角、縮放畫面，近距離閱讀展品與說明，並延伸瀏覽相關背景資料，強化沉浸式體驗。

為提升導覽與學習效果，虛擬檔案館同步內建「語音導覽」服務，先以常設展《島讀：我們的故事》為主，規劃「50分鐘完整版」、「25分鐘精選版」及「兒童版」三種版本，讓不同族群依時間與需求彈性選用：完整版補足展覽脈絡，精選版聚焦重點展件，兒童版則以故事化語彙協助理解歷史背景。

不只看展，也能邊玩邊學。檔案局並推出「機智檔案館生活」與「機會命運再存檔」兩款互動遊戲，前者讓玩家化身檔案館實習生，挑戰檔案鑑定、庫房上架、紙質修復、策展選件等任務，一窺檔案從徵集、典藏到展出的流程；後者則以1950年至2000年的台灣社會為背景，透過角色扮演在島嶼地圖上重返關鍵歷史轉折點，拉近檔案與民眾的距離。

檔案局表示，虛擬檔案館目前提供中、英、日三種介面，並可在行動裝置與桌機順暢使用，後續將擴充更多語言版本並結合教育推廣，盼成為教學資源與全民認識檔案的重要入口；在實體場館方面，我國首座國家檔案館已在新北市林口啟用，虛擬館則補足「不受時空限制」的服務缺口，讓更多人用更低門檻接觸國家典藏。