馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克高喊三年內實現「軌道AI送太空」的目標，積極打造太空AI帝國，供應鏈傳出，因應太空AI最大電力來源太陽能電池後續供貨無虞，馬斯克團隊繼日前參訪大陸太陽能廠後，近期也密訪台灣太陽能業者，洽詢未來合作可能，包括元晶（6443）、中美晶（5483）、聯合再生（3576）等台廠，均有望切入馬斯克太空AI供應鏈。

據了解，馬斯克團隊台灣行相當低調，也對台灣夥伴下達「封口令」，遭點名的台廠均表示「不好說」，無法對單一客戶評論。中美晶則透露，旗下太陽能相關產品正配合美系低軌衛星客戶進行終端應用驗證，逐步推進實際導入；法人認為，中美晶所指美系客戶，應該就是SpaceX。

馬斯克正積極打造太空AI，他認為2028年將是軌道資料中心的轉折點，「你們可以記住我的話，36個月內、甚至可能更接近30個月，部署AI最具經濟效益的地方，將在太空」，「五年後，我估計我們每年在太空發射並運行的AI設施，將超過地球上的累計總量」。

太陽能是讓太空AI成真的關鍵，馬斯克因此高度重視太陽能發展。消息人士透露，SpaceX與特斯拉原本就會定期與台系太陽能廠接觸，此次台灣行，主要是想了解台廠在新世代鈣鈦礦太陽能電池開發進度與量產能力，評估未來合作細節。

鈣鈦礦太陽能電池因具備高耐熱、高抗輻射與高轉換效率等三大優勢，被視為最適合用於太空AI的發電技術，目前國內太陽能廠都在積極開發中，希冀提前卡位市場商機。

元晶、聯合再生均強調，台灣太陽能供應鏈完整且成熟，現階段都在戮力開發鈣鈦礦太陽能電池，並且陸續申請相關專利，估計幾年內有機會邁入商用化階段。

中美晶則表示，旗下太陽能電池是在台灣製造，製程技術與品質穩定度均具備成熟基礎，並已通過低軌衛星應用所需的嚴苛信賴性測試。

至於鈣鈦礦技術，中美晶目前正在進行相關研究，基於整體技術與商業化條件仍在快速演進中，因此對此領域保持高度關注，也積極評估各種可能，未來不排除採取更有效率的方式切入市場，包括策略合作或其他可加速布局的選項。