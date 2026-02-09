馬斯克打造太空AI帝國 台廠具地緣政治優勢有利奪單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

馬斯克團隊傳出陸續密訪兩岸太陽能廠，洽談太空AI合作細節。業界分析，馬斯克與大陸、台灣太陽能廠接洽，是科技業很常見的「兩手策略」，惟太空AI涉及國防安全，在美中兩強爭霸下，台廠具有地緣政治優勢，奪單呼聲不小。

業界指出，國際大廠為了分散風險，降低成本，甚少會只找一家夥伴作為獨家供應商。舉例而言，台積電（2330）稱霸全球晶圓代工市場，其大客戶高通還是會找三星做為第二家晶圓代工協力廠；大立光（3008）是全球智慧手機鏡頭龍頭，蘋果也還是會尋求玉晶光（3406）等第二鏡頭供應商。

因此，馬斯克要一圓太空AI大夢，同時找大陸、台灣太陽能廠合作，是業界常見的操作方式。儘管中國大陸擁有全球超過七成以上的太陽能產能與極低的成本，但SpaceX與美國國防部合作相當緊密，例如先前的Starshield（星盾）計畫，考量國防安全，台灣太陽能業者在這場太空AI的電力來源競賽中，較陸企具有優勢。

針對太空應用的太陽能，中美晶董事長徐秀蘭先前即表示：「難度很高，但機會很好」，機會很好是因為台灣做太陽能電池方案的技術相對成熟，在政治上又被認可讓大部分國家較放心。

業界分析，太空AI若採用具國安疑慮的零組件，可能存在後門風險與能源供應被截斷的雙重威脅，加上近年來美國積極「去中化」，不少美系業者都在過濾紅色供應鏈，增加台廠奪單機率。

法人表示，馬斯克喊出太空AI計畫後，其他低軌衛星業者很可能也會跟進，而太陽能是太空唯一的發電來源，若台廠布局有成，很有機會開闢出一片新藍海。

太陽能電池 太空 AI
