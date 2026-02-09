台美貿易協定最快本周簽署 市場開放程度、擴大採購等細節將掀牌

賴清德總統日前表示，台美對等貿易協定（ART）力拚農曆年前達陣，據了解，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，上周已密切與美方聯繫，順利的話可望本周再次赴美，完成簽署ART，經歷多輪談判，台灣市場開放程度、擴大對美採購等細節即將掀牌。

據了解，自台美元月簽署投資合作備忘錄（MOU）以來，雙方便持續推進相關進程，並於上周密切洽商簽署時間，台灣代表團可望於本周出發，與美方完成ART簽署，將是台美合作的一大里程碑，亦是對等關稅談判最後一哩路。不過實際赴美時程仍待與美方共識才能公開。

據悉，美方在談判最終關頭所關切的關稅、非關稅貿易障礙、擴大採購等議題，已經過雙方多次磋商，外界尤其關注美規車、農產品市場開放程度。

由於美方期待全面開放市場，但我方強調應基於維護產業利益、保障國民健康等原則，外界預期，經過折衝與磋商，美規車關稅將有一定程度減讓，也可能鬆綁配額限制；農產品方面也將有一定程度鬆綁及開放。

知情人士強調，在攸關產業利益及國人健康的項目上，務必追求符合科學證據、國際標準，並在國際經貿規範中求取平衡。

至於在擴大對美採購方面，據了解，包含增加自美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等農工產品。中油日前已表示，目前採購天然氣來自美國占比約10%，加上未來向阿拉斯加採購部分，占比將達33%至35%。

另外在貿易便捷化方面，我方期盼經由談判優化經貿體制，尋求擴大電子化通關作業。

台美雙方在今年元月16日完成磋商，共同宣布確認多項共識，並簽署投資合作備忘錄（MOU），順利將對等關稅降至15%、稅率不疊加，在232條款方面也取得優惠待遇；同時我方承諾對美投資2,500億美元，及政府透過信保機制支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信。

不過針對台灣關稅減讓、非關稅貿易障礙等讓步，以及擴大採購、貿易便捷化等重要內容，尚未在MOU中確認，將於近日與美國貿易代表署簽署ART。

政院表示，未來一旦與美方達成協議，行政團隊會立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議，也將同時提出衝擊影響評估。