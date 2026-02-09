「半導體生態系不可能搬走」 鄭麗君：護國神山只會愈來愈大

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）
行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）

美方期待將台灣半導體四成產能轉到美國，行政院副院長鄭麗君昨（8）日表示，她在談判過程中清楚向美方表達：不可能，台灣數十年發展出來的半導體生態系不可能搬走，護國神山只會愈來愈大。

鄭麗君接受電視專訪昨晚播出。外界關切「台灣模式」投資美國，是否造成產業外移，鄭麗君回應，「護國神山只會愈來愈大。」仍會持續投資台灣。

美國總統川普、商務部長盧特尼克曾說，要將台灣半導體四成、五成產能回到美國，鄭麗君強調，台灣半導體產值在全球占比相當高，數十年發展出來的半導體生態系不可能搬走。談判過程中，我方明確表示，不可能就半導體產能來進行分配，「我們只會更大，但我們可以擴大對美布局。」

至於外界擔憂產業外移，鄭麗君強調，她身為行政院副院長，隨時都在協調企業擴大投資台灣所需的各項基礎建設，確信產業正在台灣籌建的先進製造、封裝等供應鏈，都會遠大於在美國、或任何一個國家投資。

我方清楚向美方說明，半導體最先進製程技術絕對不會去，一定得在台灣進行，台灣才有完整生態系，須先在台設廠，確保能夠量產後，才會擴展到其他國家。

半導體 美國 鄭麗君
相關新聞

馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克高喊三年內實現「軌道AI送太空」的目標，積極打造太空AI帝國，供應鏈傳出，因應太空AI最...

最後一哩 鄭麗君本周赴美簽關稅協定

針對台美關稅談判，據了解，關稅協定文本已進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規畫，備戰後續攻防；府...

馬斯克打造太空AI帝國 台廠具地緣政治優勢有利奪單

馬斯克團隊傳出陸續密訪兩岸太陽能廠，洽談太空AI合作細節。業界分析，馬斯克與大陸、台灣太陽能廠接洽，是科技業很常見的「兩...

台美貿易協定最快本周簽署 市場開放程度、擴大採購等細節將掀牌

賴清德總統日前表示，台美對等貿易協定（ART）力拚農曆年前達陣，據了解，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，上周已密切與美...

