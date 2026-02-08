保單長期保證利率「台灣獨有」 美日歐早改革

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會推動保險商品的非長期保證利率，主要標的在於傳統型壽險和年金險，但國內並非沒有「非長期保證利率」商品，包括分紅保單、投資型保單都屬於零保證利率商品，就看有沒有賺錢可讓保戶分紅，甚至利變型保單也有「一半」的屬性，算是「類去保證化」商品，亦即宣告利率不固定，會隨市場浮動，固定的則只有預定利率。

除了歐盟國家很早就反對「保證利率」的商品，一直以投資型保單與分紅保單為主流，美國、日本都已開始販售這類非長期保證利率的商品。

而台灣為何長期保證利率商品風行多年，和國人習慣把保單當「定存」有關，加上市場競爭壓力，所以長期保證利率的壽險已成為台灣在全球獨有，同時，傳統型壽險更已「儲蓄險化」，但很多國家，尤其是美國與日本已在大步改革這種長期保證利率的作法。

日本採取階梯式保證利率，例如前五年看得較準，保證利率高，後面五年就開始降低，包括一路到零，這些都是可彈性調整的方式。至於美國的作法，則是很早就放棄長期保證利率，反而以指數連動型保單和投資型保單來取代，此外還有一種「可調利率壽險」，是每年宣告利率，而且公司可調整，利率也有保證的部分，但僅百分之二至三。

保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

保險公司先試水溫 保單不再一率到底

金管會將進行長期保證利率商品的改革，引導壽險、年金險走向「非長期保證利率」，資深壽險業務員指出，制度變革已悄悄進行，例如...

新聞分析／投資型保單 將更加活躍

當保單不再長期保證利率，保戶就再無好康了嗎？事實不然，保單的長期保證利率制度改革，可能會有兩種可能的發展方向，一是壽險業者除了傳統壽險與年金險會走向利率非長期保證之外，未來在少了利率給付壓力，而又希望能吸引這類新商品的買氣之下，可能會在「保障」面向更多加值，例如搭配癌症險等醫療險相關的保障型商品銷售。

