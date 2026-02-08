新聞分析／投資型保單 將更加活躍

當保單不再長期保證利率，保戶就再無好康了嗎？事實不然，保單的長期保證利率制度改革，可能會有兩種可能的發展方向，一是壽險業者除了傳統壽險與年金險會走向利率非長期保證之外，未來在少了利率給付壓力，而又希望能吸引這類新商品的買氣之下，可能會在「保障」面向更多加值，例如搭配癌症險等醫療險相關的保障型商品銷售。

其次為投資型保單或分紅保單的發展，可能會更加活躍。投資型保單與分紅保單，雖然完全沒有保證利率，但對於想要透過保單累積財富的保戶而言，加分效果並不輸傳統型的儲蓄險。

以分紅保單為例，尤其對股市投資眼光精準的壽險公司，只要能交出亮眼操盤成績，都是其分紅保單的保戶之福。

保險業者能支付保戶的保證利息，來自於在股債等資本市場的投資操作利得，未來依IFRS 17的精神，不只是資產，負債都得按公允價值計價，保險業者得將更多資產放在交易部位，雖然得到資本利得的機會更大，但相對風險也會更高，ＩＣＳ新制要求更高的資本計提，確有必要推動非長期保證利率改革。

保戶與保險公司的關係並非零和，就看保險公司在利率給付鬆綁之後，能給客戶哪些加值服務，當然更需要精進整體投資績效，讓保戶知道不見得要執著於儲蓄險，而能趁制度改革思考更多面向，找到更能滿足其目標的保單。