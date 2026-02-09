保險公司先試水溫 保單不再一率到底

金管會將進行長期保證利率商品的改革，引導壽險、年金險走向「非長期保證利率」，資深壽險業務員指出，制度變革已悄悄進行，例如，現在的十或廿年的定期壽險，已有保險公司推出「保證續約」產品，這類保證續約的產品就是「非保證利率」，意指保戶可續約，但利率根據最新市場行情來談，這類商品已有非長期保證利率的精神，測試民眾的接受度。

然而，多數民眾仍喜歡利率「一率到底」的長期保證利率商品，若未來業者只願意推「非保證利率」商品，對民眾而言，最大的衝擊就是未來得和保險公司一起分攤投資環境的不確定性，保險公司要是沒賺這麼多，由於非保證利率，保險公司就不必付高利給保戶。

那麼，在非長期保證利率架構之下，保戶的權益變化又會如何呢？舉例來說，小明買了一張廿年期的終身壽險，採取年繳保費，但可能是前五年保證利率百分之二點五；五年後的利率，業者會先在保單定型化契約明訂，在何種情境之下利率水準可到多少，若業者不調保費，變動的就是小明的保額及保價金（保單到期或解約時可領到的錢）。相反的若保費調高，保價金與保額就不見得會變動。

此外，若市場環境的變動有利於保戶，保險公司就應該要降低保戶的保費，或給予保戶較高的保額與保價金。

業者分析，未來非長期保證利率的制度改革方向，「會類似於目前的利變壽險」。不同之處在於現行的傳統型、非利變的壽險，預定利率將改採浮動利率機制。雖然民眾未來能拿到的保價金、保額不再是十、廿年的長期保證，但仍會有五至十年的保證，對民眾的優點在於，壽險業者不會因為缺乏變動機制而導致「入不敷出」就動輒停售，民眾反而買不到優質保單產生無形的權益損失。