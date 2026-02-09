保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

負責研議的保發中心向金管會提出的版本有兩大重點，一是未來保戶購買「非長期保證利率」保單，保費也不會變動，而是由保額及保價金來作彈性調整；二是非長期保證並不是「不保證」，而是從既有的十、廿年改為五至十年，也就是保證期間至少五年。

不過，保險業者希望不要只有保額及保價金變動，保費也能一起變動；此外，針對保證期間，業者爭取採「階梯式」，亦即能較五年縮短。一位壽險高層說，去長期保證，本來就是無論保額、保價金或保費，在一段時間後都可以調整，主要考慮保戶是否容易理解，通路銷售人員是否容易解說，以及保險公司實務上系統導入難易度等。至於方案是否調整，則視壽險公會與保發中心、金管會開會討論的結果。

目前的壽險保單大多是十年、廿年的長天期保證給付利率，甚至是終身保證，坊間所謂的「高利保單」都是這種類型。金管會主委彭金隆數度表態「非保證利率」制度的必要性，並獲得壽險業者響應，原因除了十多年前的高利保單讓壽險業者承受龐大的利差損，金管會還得因此特別對「高利保單」提出貼標、降低貼標門檻等過渡措施協助解決，回歸到制度面的本質，在ＩＣＳ二點○新制下，保證利率勢必吃掉更多壽險業者的資本，這也成為業者未來必推「非保證利率」商品的重要原因。

「很簡單，ＴＩＳ（新一代清償能力制度），對於保證利率與非保證利率作法，前者所要求的資本計提明顯大得多，現在業者在金管會所給的十五年過渡期，很多資本是向金管會『借』的，必須每年分批攤還，非保證利率的產品自然必須取代保證利率商品」，一位壽險公司高層說。

這位高層表示，未來可能會有壽險公司因資本較為厚實，繼續推出保證利率商品，但「頂多是短打，時間不會太久，因為太傷資本了。」所謂的短打，亦即保證利率型的商品會「限時限量」，只要超量隨時都會停售，但相對的，非保證利率的商品因為有調整彈性，較可長可久，保戶不需要趕「末班車」。

提到利率計算失準對壽險業者帶來的衝擊，另一位壽險業高層指出，金管會為保單利率百分之四、百分之六以上的公司「貼標」給予高利保單的過渡措施，這些公司雖然承受嚴重的利差損包袱，但至少還活得下去，「最慘的是連公司都賠掉了」。這位壽險業高層說，廿多年前中興人壽、宏福人壽賣出利率達百分之十的高利保單，當發現嚴重失算，甚至拜託保戶提前解約，並提供保戶賠償費（利率加碼），但已難以挽回。