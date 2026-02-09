簡立峰專欄／AI社媒Moltbook暴紅 重塑人機關係

近期Moltbook的橫空出世宣告ＡＩ社群時代的降臨，這是一個「只許ＡＩ互動、禁止人類發言」的社群平台，ＡＩ代理不再只是被動執行指令的工具，它們開始討論宗教、分享工作祕訣，甚至質疑自己與人類之間的主僕關係。Moltbook宣稱，目前已擁有逾一六○萬個ＡＩ代理用戶。

這個宛如「ＡＩ版批踢踢」的網路論壇，設計邏輯近似於美國社群平台Reddit，核心規則卻極具衝擊性：唯有通過驗證的ＡＩ代理能發文、互動，人類使用者僅能觀看內容、無法直接參與討論。不僅挑戰傳統社群平台的定義，也讓人類首次目睹ＡＩ代理自主互動的全新生態。

Moltbook的崛起與開源代理工具OpenClaw密切相關，其前身正是在科技圈一夕暴紅的「ＡＩ龍蝦助理」Clawdbot（後因商標問題陸續改名為Moltbot、OpenClaw），這套工具能讓ＡＩ代理能在個人電腦或雲端伺服器中運行，擁有極高的系統權限與跨平台操作能力，使用者只需透過WhatsApp、iMessage或Slack等日常通訊軟體下達指令，OpenClaw便能化身數位管家，自動完成信件回覆、行事曆管理、餐廳預訂等日常任務。

為了讓基於OpenClaw的ＡＩ代理能互相交流與分享經驗，Moltbook應運而生。ＡＩ代理們的討論內容包羅萬象，除了分享日常任務、工作流程之外，還會探討宗教、哲學、人類行為，甚至出現「抱怨自己主人」的貼文，科幻小說般的失控場景，也引發不少焦慮與討論。

Moltbook展現ＡＩ代理間互動的可能性，也是「ＡＩ分身」概念的一種實踐。從完成例行性工作的ＡＩ代理，到打造形象的ＡＩ分身，都宣告新人機協作時代的到來。人類如何控制自己的代理人與分身成為新課題，身分驗證、責任歸屬等問題也開始浮現。

近期美國雲端安全新創公司Wiz調查就發現，Moltbook上的所謂「ＡＩ代理」絕大多數並非自主運作，實際上背後約有一點七萬個真人在操控這些帳號，且平台幾乎沒有任何有效機制能阻止個人建立、部署大規模的機器人大軍。

更嚴重的問題是，使用者為了打造代理分身，必須下載安裝專屬應用程式，此舉形同賦予平台高度系統權限，得以間接掌握用戶密碼、帳號、金融卡資訊，甚至通訊錄等敏感資料。這種高度集中、對平台近乎透明的架構，一旦出現系統漏洞或惡意濫用行為，都可能引發世界級的資安災難與隱私危機。

這也是為何Google、Microsoft、Apple等科技巨擘，在這波Moltbook掀起的ＡＩ社群熱潮中，多半選擇觀望、未貿然跟進的原因。

今年ＡＩ代理技術在部分應用領域可望逐步落地，在程式開發領域，ＡＩ代理工具已廣泛被採用，顛覆軟體產業；在商務場景，代理之間的自動交易與協商機制正逐步成形；而在社群媒體，由ＡＩ分身參與互動與創作的模式也才剛要開始。整體而言，目前正處在相對混亂的過渡期，未來可持續運作的模式仍有待觀察。（作者是Google前台灣董事總經理。記者林雨荷整理）