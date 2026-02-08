美對等關稅談判目標 鄭麗君：談出一個台灣產業更開闊的未來

行政院副院長鄭麗君8日接受《新聞高峰會》節目專訪，首度對外分享代表台灣進行台美對等關稅談判的歷程。她表示，談判目標，就是希望談出一個台灣產業更開闊的未來，也希望談出一個台美未來的經貿與高科技戰略夥伴關係，創造雙贏。

鄭麗君表示，她記得今年1月15日赴華府與美方進行總結會議時，我當面向確認「台灣所取得的待遇是不是最惠待遇」，對方給出肯定的答案，就是對等關稅不疊加，是逆差國當中最惠待遇，未來232半導體衍生品關稅，也確定我們所取得的優惠模式也會是最惠待遇，所以在這一次的總結會議之後，就在商務部簽署台美投資MOU。

回想站在簽署台上見證簽署的那一刻，她說，從32％加原有最惠國（MFN）關稅稅率、到20％加MFN，到15％不疊加，心裡的想法是「我們終於走到這一步」，知道這段時間，傳統產業的朋友們真的是辛苦了，所以終於能夠讓台灣傳統產業，能夠跟主要競爭國，擁有一個公平競爭的立足點。

同時，高科技產業朋友，過去一段時間面對232半導體關稅未定的不確定性，這一次也預先取得了未來的優惠模式，也大大降低了高科技產業的不確定性，讓高科技產業可以展開產業布局，更重要的是，就像輝達執行長黃仁勳所說的，這次談判的結果，凸顯了台灣對美國的戰略價值，也凸顯了台灣在世界上的重要性。

鄭麗君表示，「我真的要再一次向產業界的朋友說聲辛苦了」，這九個月來，大家面對的是不確定性，是市場的觀望，是訂單的壓力，政府很清楚大家的焦慮，也一直把產業的承受度放在心上。現在15％不疊加的成果，對傳統產業來說，至少讓大家能夠站在跟主要競爭國相同的起跑點上，這是非常重要的。接下來，政府也會持續透過各種政策工具，協助產業升級轉型，讓台灣產業在國際競爭中走得更穩、更遠。