快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

穩定AI與軍工產業用水 經部鎖定高雄、嘉義蓋海淡廠

中央社／ 台北8日電

為穩定高科技產業用水，新竹、台南海水淡化廠如火如荼建置中，預計2027、2028年完工產水。經濟部水利署透露，經盤點各地用水需求，並考量AI、軍工等五大信賴產業趨勢，下一階段將鎖定高雄、嘉義興建海淡廠，目前正在可行性評估階段。

考量半導體用水量高，經濟部正在推動日產水10萬噸等級的新竹、台南海淡廠，所需經費各為新台幣120、160億元，預計2027、2028年完工產水，生產的海淡水將併入公共給水系統，以增加供水能力。

水利署持續盤點各地用水需求，根據目前盤點情況，下一階段將鎖定高雄、嘉義建置大型海水淡化廠。水利署官員指出，用水需求除來自晶圓廠，也包含政府推動五大信賴產業，如AI資料中心、無人機等，會根據局勢滾動檢討，同時考量各地方政府政策需求。

不過，海水淡化廠建置成本不菲，為解決後續營運成本問題，興建中的新竹、台南海淡廠部分，經濟部已與半導體等科技大廠達成共識，將由其認購海淡水作為大旱時的保險機制，另因部分製程水質敏感，設有「換水」機制，廠商可申請辦理，水利署則扮演協調角色。

由於個別廠商對水質要求不同，加上ESG趨勢推升廢水處理回收設備需求，台水也攜手淨水設備廠商推動「客製化供水」，鎖定客戶之一即是高科技廠，可協助業者從源頭優化製程。

為確保高科技產業生產用水安全，水利署持續推動3大科學園區及6大發展區域水資源建設，包括三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、桃園、台中、台南及高雄等地再生水廠、新竹及台南海淡廠等工作。

台南 水利署 科技
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉義24歲男酒駕又疑毒駕釀1死1傷 檢方聲押深夜獲准

獨／一牆之隔！高雄二監旁民宅電動車爆炸起火 燒得剩骨架

高雄交流道車禍男遭3車輾死 「事故路段沒路燈」民代要求市府檢討

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

相關新聞

品質爭議不斷！全台湧現交屋潮 糾紛變多…問題出在哪？

「房子交屋了，卻無法安裝冷氣；反覆驗屋，滲水問題卻遲遲未解。」不少購屋民眾在滿心期待交屋時，卻遭逢這類令人苦惱的事。

交屋自行驗屋關鍵二字訣！ 專家：還要留意水電

隨著民眾意識提升，驗屋逐漸成為購屋流程中的標準動作，特別是首購族，更傾向在交屋前透過第三方協助確認屋況。不過，永城檢測董...

勞退窘境…雇主提撥率停滯 勞團盼政策鼓勵

勞工退休金新制自二○○五年開辦，至今逾廿年，勞團近年倡議提高法定雇主提繳率，但外界憂慮若貿然提高雇提，恐將成本轉嫁給勞工...

低基期、AI 商機需求強勁效應 1月出口有望寫下連27紅

財政部9日將公布最新進出口統計，財政部預估，在人工智慧（AI）商機仍為強而有力的支撐之下，遇上去年1月因春節基期偏低，預...

本周台股／想抱股過年小賺一筆 數據揭傳產股機會大

台股距離農曆年封關只剩3個交易日，年前震盪加劇，周指數下跌280點，以3萬1782點作收，成交量萎縮，5日均量來到7375億元，抱股過年與否，這3天得做出決定。專家觀察近十年農曆年開紅盤表現，得出意外結論，想抱股過年小賺一筆的，改抱傳產類股更有機會。理由有哪些？

白話財經／台企赴美投資後盾 政府融資保證

台美關稅談判定案，台灣承諾將對美國增加投資，其中二千五百億美元由政府提供企業融資保證。但外界對這種制度覺得陌生，其實主要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。