聽新聞
0:00 / 0:00

勞退自提 年增逾16萬人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞退新制上路逾廿年，個人自願提繳人數至今不到兩成。不過，受到近年勞動基金投資效益亮眼影響，愈來愈多民眾選擇自提退休金，勞動部官員指出，截至去年十一月底，自提人數來到一三五萬九三二三人、比前年新增逾十六點四萬人，也已超越歷年全年度增加人數，顯示愈來愈多勞工青睞勞退自提。

勞工退休金條例，除了雇主應為適用勞基法的勞工每月提繳工資百分之六，作為勞工退休金，勞工本人也可依財務狀況，每月自己額外再提繳百分之一到六退休金。自提金額除了也可參加分配投資運用收益、銀行兩年定存利率的最低保證收益，更享有稅賦優惠，自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅。

新制勞退的自願提繳人數在二○二三年突破百萬人，達一○六萬四六一八人、提繳率百分之十四點一七，近年持續增長，前年人數推升至一一九萬四六五三人，提繳率為百分之十五點五九。到去年十一月底，自提人數增加逾十六點四萬人，人數來到一三五萬九三二三人、提繳率百分之十七點三五。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說，光是統計到去年十月底，自願提繳的新增人數，已超越歷年全年度的新增人數。他分析，新加入自願提繳的勞工，高達百分之九十五選擇提最高上限百分之六，更有不少民眾反映，希望能提高自願提繳比率，不限僅能提到百分之六。

勞工退休金 勞退 勞動部 勞基法 勞動基金
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

「豆腐媽媽」替身演員命懸一線　勞動部確定開罰！民視回應了

「豆腐媽媽」墜地工安意外　替身未投勞保、災保

「豆腐媽媽」替身演員重傷 勞動部證實未確實採取安全措施：將裁罰

相關新聞

品質爭議不斷！全台湧現交屋潮 糾紛變多…問題出在哪？

「房子交屋了，卻無法安裝冷氣；反覆驗屋，滲水問題卻遲遲未解。」不少購屋民眾在滿心期待交屋時，卻遭逢這類令人苦惱的事。

交屋自行驗屋關鍵二字訣！ 專家：還要留意水電

隨著民眾意識提升，驗屋逐漸成為購屋流程中的標準動作，特別是首購族，更傾向在交屋前透過第三方協助確認屋況。不過，永城檢測董...

勞退窘境…雇主提撥率停滯 勞團盼政策鼓勵

勞工退休金新制自二○○五年開辦，至今逾廿年，勞團近年倡議提高法定雇主提繳率，但外界憂慮若貿然提高雇提，恐將成本轉嫁給勞工...

白話財經／台企赴美投資後盾 政府融資保證

台美關稅談判定案，台灣承諾將對美國增加投資，其中二千五百億美元由政府提供企業融資保證。但外界對這種制度覺得陌生，其實主要...

勞退自提 年增逾16萬人

勞退新制上路逾廿年，個人自願提繳人數至今不到兩成。不過，受到近年勞動基金投資效益亮眼影響，愈來愈多民眾選擇自提退休金，勞...

「豆腐媽媽」職災案掀關注 勞動部長：強化高風險拍攝作業安全防護

《豆腐媽媽》替身演員職災案再度引發外界關切影視工作的職安問題，勞動部長洪申翰7日表示，下午已經跟文化部部長李遠聯繫，接下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。