勞退窘境…雇主提撥率停滯 勞團盼政策鼓勵

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
物價飛漲，也讓勞工的生活壓力愈來愈大，勞團、工會近年倡議提高法定雇主提繳率從現行的百分之六，分階段式拉升至百分之十五。本報資料照片
勞工退休金新制自二○○五年開辦，至今逾廿年，勞團近年倡議提高法定雇主提繳率，但外界憂慮若貿然提高雇提，恐將成本轉嫁給勞工，對此，勞團認為，必須有配套，現階段就可先做的是提供稅賦優惠，鼓勵雇主為員工提繳高於法定百分之六的退休金，之後再漸進式強制提高雇提，而雇主多提繳退休金，也可作為留才的措施。

勞保局統計，二○二四年勞退新制雇主平均提繳率為百分之六點○四。其中，雇主提撥高於百分之六以上者，僅六萬八三○四名勞工，超過七五○萬的勞工，雇主提撥都是法定的百分之六。回望勞退新制上路之際，雇主平均提繳率百分之六點○一，廿年過去了，願意多提撥的佛心雇主寥寥可數。

全國產總工會理事長戴國榮表示，勞團建議提高雇主提繳率，從百分之八、九，分階段式拉升至百分之十四、十五。他認為，退休金的改革，必須勞保、勞退一併討論，若調高勞保費率，或可降低雇主保費負擔比，比如現在雇主負擔七成保費，將來降至六成，減少的一成可挪移用來提高勞退新制的雇提。

他表示，現階段可以先做的就是祭出獎勵措施，仿效中小企業發展條例中的租稅優惠條款，雇主若主動為員工提撥超過法定百分之六的退休金，就可享有抵減稅優惠，為雇主減輕一些成本，增加誘因，不然現在完全沒政策誘因，雇提連提高百分之一都有困難。澳洲也是花了十幾年，將雇主提撥退休金從百分之九，漸進式調高至百分之十二，經驗值得台灣借鏡。

台灣勞工陣線資深研究員孫友聯指出，勞退新制是強迫儲蓄的概念，從各國經驗來看，若貿然強制提高雇提，雇主可透過不加薪、調整獎金結構等方式，極為輕易將增加的成本轉嫁到勞工端，反而不利勞工。

孫友聯說，若以政策鼓勵雇主願意多提繳勞工退休金，方向還可以，同時也必須強化勞工有能力與雇主協商、要求雇主，比如雇主為了留才、攬才，可為勞工提撥高於百分之六的退休金，這是未來集體勞資關係可努力的地方。另也認同退休金制度改革應一併檢討勞保、勞退，從整體來規畫如何保障勞工的老年經濟安全。

勞動部表示，涉及整體國家租稅政策，須跨部會協商討論，將持續蒐集各界意見，審慎評估。現階段已與金管會協作，將「勞退新制雇主提繳率超過百分之六」事項，列為公司治理評鑑的額外加分題。

勞工退休金 勞退 勞保 勞團 金管會
