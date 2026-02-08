白話財經／台企赴美投資後盾 政府融資保證

台美關稅談判定案，台灣承諾將對美國增加投資，其中二千五百億美元由政府提供企業融資保證。但外界對這種制度覺得陌生，其實主要就是由政府向銀行承諾，當企業無法依約償還借款本息時，由保證人承擔代償責任的信用強化機制。因為有政府在背後掛保證，就可以分擔風險，提高金融機構授信意願，協助企業取得資金。

對於國家融資保證要如何運作，國發會表示，要由企業先向授信單位申請融資，透過授信單位向保證機構申請融資保證，保證機構再根據借款人信用狀況、專案可行性等進行審核。若通過，保證機構再與借款人及授信單位簽訂保證契約。

至於保證成數與保證倍數的設定，國發會則解釋，通常是由保證機構依策略目標及風險控管制定。目前中小企業信用保證基金保證倍數為廿倍、保證成數最高九成，國家融資保證機制保證倍數則為十倍、保證成數最高八成。

現行國家融資保證機制，是由行政院二○二○年核定，主要是為發展台灣的綠能政策，提供離岸風電等開發商或供應鏈業者融資保證，由國發基金出資七十億元、八家公股銀行出資廿億元成立保證專款。

到今年一月，這項機制已經通過十六個案子，累計融資金額達到六百六十六點五二億元，保證總額四百九十二點五五億元，對於台灣離岸風場的開發與風電企業取得資金有不小助益。

此次台美關稅談判定案後，政府拍板以「台灣模式」，由企業自主投資美國，企業所需資金則由國發會在現行國家融資保證機制下，建立專案融資保證，支持金融機構提供投資美國的半導體或ＩＣＴ（資通訊科技）供應鏈企業融資。

依中小企業信保基金的槓桿比率推算，所需保證專款為一百八十一點五五億美元，但國發會認為，赴美投資多為中大型企業，信用風險較低，因此規劃保證倍數可達十五到廿倍，且保證成數設定為百分之五十至六十，所需金額會在六十二點五億至一百億美元之間。國發會也說，此次融資保證將會循行政程序，由國發基金與八大公股行庫共同出資成立專款，不會涉及特別預算，總共五期的撥款中，第一期資金在今年就可以到位。