品質爭議不斷！全台湧現交屋潮 糾紛變多…問題出在哪？

「房子交屋了，卻無法安裝冷氣；反覆驗屋，滲水問題卻遲遲未解。」不少購屋民眾在滿心期待交屋時，卻遭逢這類令人苦惱的事。

全台進入交屋高峰期，市場預估，二○二六到二○二八年，將有近四十萬戶的交屋潮湧現，近期交屋品質爭議在網路與市場上頻頻被討論，原本屬於個別經驗的問題，逐漸浮現為結構性現象。房地產業者指出，這波交屋潮，正好發生在中央銀行連年打炒房、融資環境趨緊的背景下，部分建案在品質控管與交付流程上承受的壓力，明顯高於過往。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，建案取得建照後，需於一定期限內開工，並在三到五年內完工取得使照。以近五年來說，二○二一到二○二三年拿到建照的案件近五十萬宅，將陸續於近幾年完工，因此市場推估交屋潮約三十五到四十萬戶上下。

房產業者分析，這批建案卻是在市況最寒冷，但成本最高的時候興建，雖然陸續完工交屋，然而不可諱言的是，部分建商為了趕交期、降成本，在品質把關上有所懈怠。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨觀察，近期確實有交屋糾紛變多的景況，但多數來自於多戶貸款問題，平常房價若穩，買家會願意補上貸款交屋，但若房價漲得少，或區域有賣壓，屋況一旦出現問題，就會成為建商跟買家產生糾紛的主要原因。

缺工、原物料漲價 影響品質

網上就有民眾發現，除非拆下窗戶，否則冷氣室外機根本無法安裝，或管線落差造成使用困難，更不用說漏水等常見問題。

建商坦言，近年營建環境變化快速，對施工與管理帶來實質挑戰。一方面，缺工問題長期存在，工班人力老化、流動率高，部分工項需層層外包，品質控管難度隨之提高；另一方面，原物料價格波動，使施工成本持續攀升，部分建案在工期安排與細部施工上，必須承受更大的時間與成本壓力。

面對交屋瑕疵，多數民眾現在會請驗屋公司代驗，但永城檢測董事長丁漢表示，目前台灣的驗屋市場其實沒有明確標準，且現行法規並未規範驗屋行業必須具備的證照或檢驗依循標準，因此，不同驗屋人員、不同公司之間，出具的報告判斷尺度可能差異甚大。

丁漢建議，驗屋時，民眾要注意的是建商所提供的「修繕確認表單」。因為驗屋當天建商會全程記錄，並在表單上註明哪些項目被雙方認定為缺失、由建商負責修繕，這張表單才是後續民眾可以依循的重要依據。建商在文件上簽認，相關修繕責任就有明確基礎，遠比單方面驗屋報告更有效。

此外，若真進入消費爭議或訴訟程序，丁漢說，法院還是會參考住宅消保會、建築師公會或土木技師公會三個單位所出具的鑑定或專業報告。

建商稱，有些設計與施工問題，往往要到交屋或進行設備安裝時才會被發現，並非在設計階段就能完全預見。針對這類問題，驗屋時若有爭議，通常會透過現場調整、追加工項或協助協調施工方式來解決。