「豆腐媽媽」職災案掀關注 勞動部長：強化高風險拍攝作業安全防護

《豆腐媽媽》替身演員職災案再度引發外界關切影視工作的職安問題，勞動部長洪申翰7日表示，下午已經跟文化部部長李遠聯繫，接下來勞動部跟文化部，會盡快邀集影視界和工會來研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施，會持續密切的追蹤，也會跟地方政府盡力給予這位受災的工作者，最大的協助。

洪申翰在臉書上表示，勞動部這幾天跟職安署密切的掌握，勞動部的態度非常清楚，有違法，就開罰，沒有模糊空間。他指出，這件職災意外經過地方政府檢查，的確已經是「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，這已經違反職業安全衛生設施規則第224條第2項的規定，將依職業安全衛生法裁罰。至於是否還有違反其他職安法的規定？他強調目前也積極調查中。

他指出，經過確認，受災的替身演員目前「沒有」投保勞工保險及勞工職業災害保險，但因牽涉到賠償責任的認定，而雙方的勞動關係現在是由桃市勞檢處釐清中。

他說，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在2022年6月已經訂定「影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。在這個案件後，他表示，的確需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。