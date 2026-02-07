快訊

每一份工作都值得尊重 勞動部「小兔老師導讀繪本」啟蒙學童勞動意識

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
勞動部黃玲娜次長（左）臺北市立圖書館館長洪世昌（右）合影。圖／勞動部提供
勞動部黃玲娜次長（左）臺北市立圖書館館長洪世昌（右）合影。圖／勞動部提供

為推動勞動教育向下扎根，建立學童正確的職業價值觀，勞動部與臺北市立圖書館合作，於今年寒假期間舉辦一系列「勞動繪本導讀分享會」，勞動部政務次長黃玲娜化7日在臺北市立圖書館大同分館，身親切的「小兔老師」，為現場小朋友導讀勞動部出版的繪本《小兔踏踏上學去》，透過寓教於樂的方式，引導孩童認識「職業平等」與「尊重勞動」的核心價值。

黃玲娜長表示，勞動教育不應侷限於職場或校園，更應深入家庭與日常生活。本次選用的繪本《小兔踏踏上學去》，以主角小兔上學途中的見聞為主軸，描繪了軌道維修員、居家照顧服務員、清潔隊員及便利商店店員等不同職業的勞動樣貌。在導讀過程中，生動地引導學童觀察這些職人如何維護城市的運轉，並強調每一份工作都是社會不可或缺的螺絲釘，無論是深夜維護安全的維修員、清晨清掃街道的清潔員，或是不分日夜服務大眾的超商店員，不同的時刻都有勞動者的付出，來維持社會及大眾生活的運作，值得我們表達感謝與尊敬。

活動現場氣氛溫馨熱烈，小朋友們對「小兔老師」的生動講述反應熱烈，在互動環節爭相舉手，想分享自己對工作的想法與未來的志願。參與的家長也給予高度肯定，認為透過次長親自導讀與互動問答，能將抽象的勞動概念轉化為孩童易懂的語言，讓孩童自然地理解「職業不分貴賤」，是相當難得且具意義的啟蒙教育。

勞動部指出，與臺北市立圖書館合作的4場導讀活動，旨在以說故事活動接觸國小低年級學童，讓勞動意識的種子在孩童心中萌芽，為利更多學童瞭解勞動的意義，今年也規劃持續與全國公立圖書館辦理說故事活動，期望透過志工老師活潑地講解勞動部出版的繪本《小兔踏踏上學去》或《未來夢想工程：AI汽車的誕生/歡迎光臨汽車夢工廠》，合力推動學童的勞動教育，並期盼社會大眾更加重視勞動價值，共同營造尊嚴勞動的友善環境。

勞動部 圖書館 教育 繪本
