有錢人占用資源 社宅淪跑車聚會所？住都中心搬法規急澄清

近期有民眾質疑，社會住宅政策立意良善，但真正有需求者抽籤多年未果，社宅地下停車場停滿高級車、跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人占用資源，而弱勢族群只能在外租屋。國家住都中心今表示，申請社宅有限制家庭年所得、動產、不動產，停車場部分為公用停車空間，車輛並非完全為社宅住戶所有。

國家住都中心表示，中央社會住宅申請條件依「住宅法」及「內政部興辦社會住宅出租辦法」辦理，除了對無自有住宅、設籍等規範外，亦就家庭年所得、動產、不動產等有所限制。

以林口社宅為例，家庭年所得須在144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過5萬9150元，家庭成員持有不動產總價值低於675萬元，持有動產價值低於479萬元。

國家住都中心說明，辦理時會請申請人提供相關佐證資料，若有虛偽隱匿，一經發現便會取消資格，使社住可以提供給真正有需求的國人，照顧有需求的租屋族群。

至於停車場部分，國家住都中心指出，依相關法令，停車場部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，也可提供周邊住戶臨時停車使用，因此停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有。該規定與台北市、新北市等地方政府對於社會住宅的管理與停車規範均採一致標準。

國家住都中心強調，社會住宅的規畫與管理皆秉持公平、公正、公開原則。未來將持續優化各項管理機制，在落實居住權益保障的同時，也讓社宅附屬設施能發揮服務在地社群功能，提供國人高品質且安心的居住環境。