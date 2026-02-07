快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

聽新聞
0:00 / 0:00

有錢人占用資源 社宅淪跑車聚會所？住都中心搬法規急澄清

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對有民眾在網路發文質疑社宅停車場都是跑車，國家住都中心表示，申請社宅有限制家庭年所得、動產、不動產。聯合報系資料照
針對有民眾在網路發文質疑社宅停車場都是跑車，國家住都中心表示，申請社宅有限制家庭年所得、動產、不動產。聯合報系資料照

近期有民眾質疑，社會住宅政策立意良善，但真正有需求者抽籤多年未果，社宅地下停車場停滿高級車、跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人占用資源，而弱勢族群只能在外租屋。國家住都中心今表示，申請社宅有限制家庭年所得、動產、不動產，停車場部分為公用停車空間，車輛並非完全為社宅住戶所有。

國家住都中心表示，中央社會住宅申請條件依「住宅法」及「內政部興辦社會住宅出租辦法」辦理，除了對無自有住宅、設籍等規範外，亦就家庭年所得、動產、不動產等有所限制。

以林口社宅為例，家庭年所得須在144萬元以下，且家庭成員每人每月平均所得不超過5萬9150元，家庭成員持有不動產總價值低於675萬元，持有動產價值低於479萬元。

國家住都中心說明，辦理時會請申請人提供相關佐證資料，若有虛偽隱匿，一經發現便會取消資格，使社住可以提供給真正有需求的國人，照顧有需求的租屋族群。

至於停車場部分，國家住都中心指出，依相關法令，停車場部分設置為公用停車空間，並委託停管業者營運管理，除保障社宅住戶停車需求外，也可提供周邊住戶臨時停車使用，因此停車場所停車輛並非完全為社宅住戶所有。該規定與台北市、新北市等地方政府對於社會住宅的管理與停車規範均採一致標準。

國家住都中心強調，社會住宅的規畫與管理皆秉持公平、公正、公開原則。未來將持續優化各項管理機制，在落實居住權益保障的同時，也讓社宅附屬設施能發揮服務在地社群功能，提供國人高品質且安心的居住環境。

社宅 年所得 社會住宅 跑車 停車場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

新北社宅打造全齡共融、永續安心的居住典範

港超級豪宅上季成交81宗總額15.7億美元 全球第2僅次杜拜

黃明志出事了！打工討跑車、豪宅 被嗆爆「回拘留所」

相關新聞

有錢人占用資源 社宅淪跑車聚會所？住都中心搬法規急澄清

近期有民眾質疑，社會住宅政策立意良善，但真正有需求者抽籤多年未果，社宅地下停車場停滿高級車、跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人...

全面周休三日？勞部說No 優先推動工時彈性化措施

公共政策網路參與平台「周休三日」公投連署提案，去年底突破5,700人附議門檻成案。勞動部彙整產官學研議、評估各方意見後昨...

「周休三日」議題 學者呼籲 先落實周休二日

「周休三日」議題引發社會高度關注，只是各方眾口難調。學者專家表示，現階段要能夠先落實周休二日，可鼓勵企業在招募求才時主動...

瑞銀上修台灣經濟成長至6.9％

瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％，高於目前市場共識的4％。

AIT處長谷立言讚台扮重要供應鏈 台美有望月中簽關稅協議

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（6）日在「中部AI機器人產業發展交流座談會」中表示，中台灣已成為全球AI與機器人發展...

瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。