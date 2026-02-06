快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金買點 專家：低於4700美元才安全

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

自從美國總統川普提名華許為聯準會主席以來，黃金及白銀的價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環，想逢低進場者眾，但民眾此時要特別注意，除了防詐之外，要觀察並研判政經情勢，尤其比起地緣政治的影響，現在更要留意的是去槓桿化跟獲利了結的效應。

一家大型金控內部評估報告即指出，由於白銀價格這幾天暴跌已影響投資人對於貴金屬價格的警戒心，也是黃金大舉回檔的重要原因。

以近兩日金價表現來看，國際金價周四每盎司還有五千○二十美元，但周五最低來到四千六百七十美元，震盪間距高達快四百美元，在周五傍晚回升至接近四千九百美元的水準，由此也可見仍有很多投資者在低點進場，才把金價又往上拉升。

專家提醒，投資人最好在四千七百美元以下的價位進場才安全。專家分析，由於二月以來，國際金價震盪幅度放大，白銀跌勢更「傳染」給黃金，形成助跌黃金的另一道新主力。

美元偏強也對以美元計價的金價形成壓力，專家分析，白銀延續劇烈下跌加深市場對貴金屬波動的警戒，亦更助跌黃金表現。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

短天期債券類 法人喊進

就市論勢／先進製程、水冷散熱 搶鏡

華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

相關新聞

瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修...

金價震盪 5類黃金詐騙 假投資最多

美國聯準會主席華許即將上任，由於政策無法預期，使得金價震盪幅度加劇，不少投資人想逢低進場布局，但詐騙集團更積極對此趁虛而...

澳門英皇拆78塊金磚 套現3.6億元

趁著國際金價創下歷史新高之際，澳門英皇娛樂酒店把酒店大廳下多達七十八塊金磚、合計重達七十九公斤的黃金挖出來賣，獲利九○二...

黃金買點 專家：低於4700美元才安全

自從美國總統川普提名華許為聯準會主席以來，黃金及白銀的價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環，想逢低進場者眾，但民眾...

瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調...

瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）指出，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。