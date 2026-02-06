澳門英皇拆78塊金磚 套現3.6億元

趁著國際金價創下歷史新高之際，澳門英皇娛樂酒店把酒店大廳下多達七十八塊金磚、合計重達七十九公斤的黃金挖出來賣，獲利九○二○萬港幣（約三點六億元台幣），換算持有黃金廿年獲利高達十倍，平均年化報酬率約百分之十二。

澳門英皇娛樂酒店二○○六年開業，是澳門早年知名的賭場及酒店業者，為吸引賭客，酒店大廳內鋪設七十八塊金磚，每個金磚重達一公斤，由瑞士九九九點九純金打造而成，並取名為「黃金大道」，成為該賭場知名景點，沒想到金磚上個月底竟被連夜撤走。

澎湃新聞報導，英皇娛樂酒店有限公司本月四日晚間公告，已出售合計重達七十九公斤的多塊金磚，金額約九九七○萬港幣，扣掉帳面值九百四十萬港元（原始購入價），交易成本（包括運輸及淨化費用）約十萬港元，收益約九○二○萬港幣。

受金磚出售消息影響，在港股掛牌的英皇娛樂酒店股價五日一度大漲百分之十八，收盤上漲百分之九點七六。英皇娛樂酒店股價六日收在零點二六港元，下跌百分之三點七。

英皇娛樂酒店於二○○六年開業，坐落於澳門市中心，酒店以宮殿為主題，正門兩旁以仿古馬車點綴，金色車身襯托精緻雕刻工藝，盡顯十八世紀英倫藝術典範。

英皇娛樂酒店在四日公告中表示，鑒於當前的市場狀況及該貴金屬的市場價格目前處於高位水準，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。