快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

澳門英皇拆78塊金磚 套現3.6億元

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
英皇娛樂酒店將大廳金磚挖出變賣大賺十倍。圖／取自微博
英皇娛樂酒店將大廳金磚挖出變賣大賺十倍。圖／取自微博

趁著國際金價創下歷史新高之際，澳門英皇娛樂酒店把酒店大廳下多達七十八塊金磚、合計重達七十九公斤的黃金挖出來賣，獲利九○二○萬港幣（約三點六億元台幣），換算持有黃金廿年獲利高達十倍，平均年化報酬率約百分之十二。

澳門英皇娛樂酒店二○○六年開業，是澳門早年知名的賭場及酒店業者，為吸引賭客，酒店大廳內鋪設七十八塊金磚，每個金磚重達一公斤，由瑞士九九九點九純金打造而成，並取名為「黃金大道」，成為該賭場知名景點，沒想到金磚上個月底竟被連夜撤走。

澎湃新聞報導，英皇娛樂酒店有限公司本月四日晚間公告，已出售合計重達七十九公斤的多塊金磚，金額約九九七○萬港幣，扣掉帳面值九百四十萬港元（原始購入價），交易成本（包括運輸及淨化費用）約十萬港元，收益約九○二○萬港幣。

受金磚出售消息影響，在港股掛牌的英皇娛樂酒店股價五日一度大漲百分之十八，收盤上漲百分之九點七六。英皇娛樂酒店股價六日收在零點二六港元，下跌百分之三點七。

英皇娛樂酒店於二○○六年開業，坐落於澳門市中心，酒店以宮殿為主題，正門兩旁以仿古馬車點綴，金色車身襯托精緻雕刻工藝，盡顯十八世紀英倫藝術典範。

英皇娛樂酒店在四日公告中表示，鑒於當前的市場狀況及該貴金屬的市場價格目前處於高位水準，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

陸金條金幣銷量 去年首超金飾

比特幣跌破7萬美元 黃金、白銀也再現跌勢

澳門賭場將大廳78塊金磚挖出變賣 大賺10倍獲利3.6億元

相關新聞

瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修...

金價震盪 5類黃金詐騙 假投資最多

美國聯準會主席華許即將上任，由於政策無法預期，使得金價震盪幅度加劇，不少投資人想逢低進場布局，但詐騙集團更積極對此趁虛而...

澳門英皇拆78塊金磚 套現3.6億元

趁著國際金價創下歷史新高之際，澳門英皇娛樂酒店把酒店大廳下多達七十八塊金磚、合計重達七十九公斤的黃金挖出來賣，獲利九○二...

黃金買點 專家：低於4700美元才安全

自從美國總統川普提名華許為聯準會主席以來，黃金及白銀的價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環，想逢低進場者眾，但民眾...

瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調...

瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）指出，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。