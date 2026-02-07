瑞銀上修台灣經濟成長至6.9％

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％。路透
瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％。路透

瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％，高於目前市場共識的4％。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）指出，美台貿易協議降低政策不確定性、股市財富效果回溫，及消費信心反彈，將共同推動2026年經濟持續擴張。

貨幣政策方面，預期央行今年將維持利率不變，主因包括通膨仍穩定低於2％、整體放款成長趨緩，以及非科技產業仍處復甦初期。

鄧維慎指出，台灣去年第4季GDP年增率達12.7％，帶動全年經濟成長率衝上8.6％，不僅連續多季優於市場預期，更創下1989年以來最快年成長紀錄，也使台灣躍升為2025年亞洲成長最快的經濟體之一。科技產業持續走強、需求基礎擴大，以及不確定性下降，也將在此創新循環階段進一步鼓勵企業資本支出投資。

鄧維慎分析，去年全年出口增量中，高達97％來自科技產品，其中自動資料處理設備（ADP）及相關零組件就占67％，顯示台灣在全球AI硬體供應鏈中的關鍵地位。UBS估算，AI相關需求約貢獻全年GDP成長5.7個百分點，約占總成長的66％。

除科技出口強勁外，近期也浮現更廣泛的復甦訊號。鄧維慎認為，非科技產品出口占比逐步提高，固定資本形成在連續三季下滑後回升，加上政府現金發放政策帶動民間消費明顯改善，顯示經濟動能正由單一科技動能擴散至內需與投資面。

從亞洲競爭力來看，鄧維慎指出，台灣的人均 GDP在2025年仍成功超越傳統高速增長的越南，躍升為亞洲增長最強的經濟體。

科技 投資銀行 GDP
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

阿根廷與美國簽署貿易協議 以開放市場換得關稅減免

勾勒藍圖 福建拚未來5年 GDP年增5%

瑞銀：中美競爭促陸加大AI投資

相關新聞

瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修...

全面周休三日 勞部說No 優先推動工時彈性化措施

公共政策網路參與平台「周休三日」公投連署提案，去年底突破5,700人附議門檻成案。勞動部彙整產官學研議、評估各方意見後昨...

「周休三日」議題 學者呼籲 先落實周休二日

「周休三日」議題引發社會高度關注，只是各方眾口難調。學者專家表示，現階段要能夠先落實周休二日，可鼓勵企業在招募求才時主動...

瑞銀上修台灣經濟成長至6.9％

瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％，高於目前市場共識的4％。

AIT處長谷立言讚台扮重要供應鏈 台美有望月中簽關稅協議

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（6）日在「中部AI機器人產業發展交流座談會」中表示，中台灣已成為全球AI與機器人發展...

瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。