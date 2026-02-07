全面周休三日 勞部說No 優先推動工時彈性化措施

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
公共政策網路參與平台「周休三日」公投連署提案，去年底突破5,700人附議門檻成案。聯合報系資料照
公共政策網路參與平台「周休三日」公投連署提案，去年底突破5,700人附議門檻成案。勞動部彙整產官學研議、評估各方意見後昨（6）日回應：全面週休三日仍要審慎考量，現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施的「工時彈性化」措施。

國際勞工組織（ILO）最新資料顯示，台灣工時雖排名第54，但與亞洲國家相比，時數高於日韓。

各方對周休三日看法
各方對周休三日看法

針對民眾於「公共政策網路參與平台」提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，並突破5,700人附議門檻成案。勞動部近兩月邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家以及目的事業主管機關進行協商。

勞動部轉述，產業方面，製造業代表提出，製造業有不中斷產製的特性，倘實施週休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期。服務業代表指出，其需每日營運以分攤固定成本，週休三日將提高用人成本與營運壓力。

中小微企業代表認為，人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運，加以產業與區域差異顯著，難以適用一致的工時制度。建議相關政策應保留足夠彈性，且分階段實施。

勞動市場面反應，目前交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態係24小時營運，倘實施週休三日，除人力成本上升，亦加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，亦可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。

另外，若周休三日導致股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

工時 勞動部 市場
