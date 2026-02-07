「周休三日」議題 學者呼籲 先落實周休二日

「周休三日」議題引發社會高度關注，只是各方眾口難調。學者專家表示，現階段要能夠先落實周休二日，可鼓勵企業在招募求才時主動揭露年總工時資訊，並納入ESG指標或永續報告書，及透過集體協商機制，自主協商工時彈性化措施或縮減工時。

勞工團體代表建議，政策主軸應著重於落實周休二日與提升工作及家庭平衡，加強宣導企業申請工作生活平衡補助，降低工會籌組門檻，以強化工會與企業集體協商工時彈性化機制。另可將友善職場彈性工時納入ESG指標，引導企業落實。

雇主團體代表指出，面對少子化與缺工壓力，企業也認同可透過工時彈性措施因應，但縮短工時或周休三日涉及產業特性與服務模式調整，須漸進推動，並給予產業適應期，現階段政府可先透過標竿企業建立工時彈性化範例，輔導中小企業逐步落實。