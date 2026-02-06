AIT處長谷立言讚台扮重要供應鏈 台美有望月中簽關稅協議

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

美國在台協會AIT）處長谷立言昨（6）日在「中部AI機器人產業發展交流座談會」中表示，中台灣已成為全球AI與機器人發展的重要樞紐，台灣業者應把握機會，切入美國高階製造與服務型機器人市場，共同打造具韌性供應鏈。立法院副院長江啟臣受訪時表示，台美關稅談判達成協議後有望本月中旬簽訂合約，立法院會盡速審議通過。

由台灣智慧自動化與機器人協會、立法院副院長江啟臣國會辦公室發起，台灣機械公會、工具機公會及木工機公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，昨日吸引200多位產官學界代表參與。

谷立言近期連續三次南下台中，拜會中部廠商並與產業界舉行座談，主軸鎖定無人機與機器人產業，並邀請台廠投資美國。台灣智慧自動化與機器人協會則說，今年6月將率團前進美國矽谷機器人核心聚落，深化與美國前瞻技術與供應的實質對接。

智動協會理事長絲國一表示，中台灣長期深耕精密機械、模具、製造加工與智慧自動化，產業聚落完整且協同效率高，不僅具備發展具國際競爭力AI機器人的條件，更有機會形塑台灣自主可控的機器人供應鏈。

絲國一提出在台中打造「TRMC（Taiwan Robot Manufacturing City）」的願景，透過「在地測試、全球認可」驗證機制，建立安全可靠的信任供應鏈，推動台中成為全球AI機器人研發製造樞紐。

機器人 美國在台協會 AI
相關新聞

瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修...

全面周休三日 勞部說No 優先推動工時彈性化措施

公共政策網路參與平台「周休三日」公投連署提案，去年底突破5,700人附議門檻成案。勞動部彙整產官學研議、評估各方意見後昨...

「周休三日」議題 學者呼籲 先落實周休二日

「周休三日」議題引發社會高度關注，只是各方眾口難調。學者專家表示，現階段要能夠先落實周休二日，可鼓勵企業在招募求才時主動...

瑞銀上修台灣經濟成長至6.9％

瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％，高於目前市場共識的4％。

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（6）日在「中部AI機器人產業發展交流座談會」中表示，中台灣已成為全球AI與機器人發展...

瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調...

