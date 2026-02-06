谷立言：台廠應把握機會切入美國服務型機器人市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中部AI機器人產業發展交流座談會登場，力拚組隊打造台中成為「AI機器人之都」。記者宋健生／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會登場，力拚組隊打造台中成為「AI機器人之都」。記者宋健生／攝影

美國在台協會(AIT)處長谷立言6日在「中部AI機器人產業發展交流座談會」中表示，中台灣已成為全球AI與機器人發展的重要樞紐，台廠應把握機會，切入美國高階製造與服務型機器人市場，共同打造具韌性的信任供應鏈。

谷立言近期已連續三次南下台中，拜會中部廠商並與產業界舉行座談，主軸鎖定無人機與機器人產業，並邀請台廠投資美國。台灣智慧自動化與機器人協會則說，今年6月將率團前進美國矽谷機器人核心聚落，深化與美國前瞻技術與供應的實質對接。

由台灣智慧自動化與機器人協會、立法院副院長江啟臣國會辦公室發起，台灣機械公會、工具機公會及木工機公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，今日在寶成裕元花園酒店舉行，吸引200多位產官學界代表參與。

主辦單位智動協會理事長絲國一表示，中台灣長期深耕精密機械、模具、製造加工與智慧自動化，產業聚落完整且協同效率高，不僅具備發展具國際競爭力AI機器人的條件，更有機會形塑台灣自主可控的機器人供應鏈。

絲國一當場提出在台中打造「TRMC(Taiwan Robot Manufacturing City)」的願景，透過「在地測試、全球認可」的驗證機制，建立安全可靠的信任供應鏈，推動台中成為全球AI機器人研發與製造樞紐。

江啟臣指出，台中擁有全球罕見、可於一小時內串聯完整供應鏈的「黃金縱谷」優勢，結合海空雙港與新落成的台中國際會展中心，具備承接國際產業合作的關鍵條件。

江啟臣表示，未來將整合外交與經貿資源，推動「台美智慧智造」的戰略合作，協助業者跨越國際法規、資安標準與關稅門檻。他強調，當精密機械注入AI的靈魂，台中將不只是單一的「護國神山」，而是形成支撐產業安全與競爭力的「護國群山」。

台中市長盧秀燕在座談會中，與江啟臣共同宣示，將以「地方政府做後盾、國會穿針引線」的深度協作模式，全力支援台中AI機器人產業鏈邁向國際。

盧秀燕指出，台中具備發展AI機器人的四大關鍵優勢，包括半導體與精密機械交織的完整產業聚落、與輝達(NVIDIA)合作長達十年的堅實人才基礎、全台最豐富的落地驗證場域，以及全台最大的國際會展平台。

工研院副院長胡竹生指出，2026年將迎來物理AI的大規模部署關鍵期，人型機器人預計2035年創造380億美元產值，成為解決缺工問題的重要新型勞動力。

台灣應善用逾4萬家機械與金屬工業廠，以及晶片代工全球七成市占與精密機械群聚優勢，採取研發與應用並進的雙軌策略，積極接軌國際標準，搶占下一世代產業機會。

機械公會理事長莊大立與工具機公會理事長陳紳騰也表示，將整合公會會員能量，促進跨領域媒合，並攜手研發法人建立更貼近製造現場的應用驗證機制，加速研發成果落地。

隨著政策支援、產業聚落與國際合作同步到位，台中正加速從製造重鎮，轉型為全球AI機器人研發與製造樞紐。本次座談會凝聚學界研發法人、地方政府、產業與國際夥伴的高度共識，確立台中作為台灣AI機器人產業核心基地的戰略定位。

中部AI機器人產業發展交流座談會吸引200多位產官學界代表參與。記者宋健生／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會吸引200多位產官學界代表參與。記者宋健生／攝影

機器人 AI 台中
