瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上
瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修至 6.9%，並不代表已經假設或完全納入 AI 繁榮情境。若 AI 繁榮真正發生，我們認為未來兩年經濟成長率可能進一步加速至 8.5% 以上」。
瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎指出，「台灣 2025 年第 4 季按季 5.5% 的經濟擴張，達 12.7％，是自 1982 年有數據以來最高增速之一，全年 8.6% 的增長則是自 1989 年以來最強。近年較強的年度增長往往是在前一年下滑後出現，但 2025 年的亮眼表現卻是在 2024 年已強勁的基礎上再進一步。台灣仍在 2025 年超越越南，成為亞洲成長最強勁的經濟體，甚至可能是我們所涵蓋的全球經濟體中成長表現最突出的之一」。
鄧維慎表示，「我們此次將成長率上修至 6.9%，並不代表已經假設或完全納入 AI 繁榮情境。若 AI 繁榮真正發生，我們認為未來兩年經濟成長率可能進一步加速至 8.5% 以上。反之，若 AI 成長主題遭遇衝擊，將對台灣經濟成長造成顯著拖累。不過，台灣的公共債務水準明顯低於法定上限及同儕國家，且整體放款成長正處於下行階段，這為政府與主管機關在下行情境中推出大規模財政刺激、並透過擴張信貸以平滑衝擊，提供了政策空間」。
