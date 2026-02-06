瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
AI伺服器示意圖。圖／AI生成

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修至 6.9%，並不代表已經假設或完全納入 AI 繁榮情境。若 AI 繁榮真正發生，我們認為未來兩年經濟成長率可能進一步加速至 8.5% 以上」。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎指出，「台灣 2025 年第 4 季按季 5.5% 的經濟擴張，達 12.7％，是自 1982 年有數據以來最高增速之一，全年 8.6% 的增長則是自 1989 年以來最強。近年較強的年度增長往往是在前一年下滑後出現，但 2025 年的亮眼表現卻是在 2024 年已強勁的基礎上再進一步。台灣仍在 2025 年超越越南，成為亞洲成長最強勁的經濟體，甚至可能是我們所涵蓋的全球經濟體中成長表現最突出的之一」。

鄧維慎表示，「我們此次將成長率上修至 6.9%，並不代表已經假設或完全納入 AI 繁榮情境。若 AI 繁榮真正發生，我們認為未來兩年經濟成長率可能進一步加速至 8.5% 以上。反之，若 AI 成長主題遭遇衝擊，將對台灣經濟成長造成顯著拖累。不過，台灣的公共債務水準明顯低於法定上限及同儕國家，且整體放款成長正處於下行階段，這為政府與主管機關在下行情境中推出大規模財政刺激、並透過擴張信貸以平滑衝擊，提供了政策空間」。

經濟成長率 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

減少對俄依賴 越南傳欲購入法飆風戰機威懾南海對手

瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

臨門一腳才達標…2025年國銀六大產業放款驚險過關 靠誰撐場？

相關新聞

瑞銀鄧維慎：AI 熱潮若全面引爆 台灣未來兩年經濟成長率8.5%以上

瑞銀上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。瑞銀強調，「此次將成長率上修...

瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調...

瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）指出，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

考量油價公式與平穩措施 下週汽油估最多降3角

美國商用原油庫存連兩週下降，國際油價應聲上漲，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估9日凌晨零時起，汽油每公升...

打造「科技中南半島」 盧秀燕秀台中4優勢：籲中央加碼投資

中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，盧秀燕呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，她執政七年來，始終以「拚...

經濟部：去年協助近25萬家中小企業 創造產值97.46億元

台灣經濟發展的背後，中小微企業始終扮演穩定產業動能的重要角色。經濟部指出，去年已協助近25萬家中小企業發展，創造產值達9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。