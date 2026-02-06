AI與低碳轉型帶動投資 投資台灣方案新增5企業加碼41.2億元

再添5家企業擴大投資台灣，投資台灣事務所6日表示，新增「中小企業方案」的合錩國際、河洛企業、永覲工業及興蓮錩資源科技，以及「根留台灣方案」的大豐環保科技，這5家公司投資金額41.2億元。

截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1720家企業投資約2兆6367億元，預估創造16萬5040個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1166家企業投資約5989億元，帶來4萬1397個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有211家企業投資約6106億元，創造2萬9348個就業機會；後續尚有9家企業排隊待審。

合錩國際是一家不銹鋼銷售與客製化加工公司，規劃投資約1.2億元於桃園蘆竹建置高精度智慧數控產線，新增15名員工，導入設備聯網、數據分析與人工智慧（AI）管理訂單與排程，提升效率並落實節能減碳。此次投資將跨足碳鋼厚板加工，推動智慧製造與國際市場布局。

河洛企業是多國進口食材專業供應商，服務五星級飯店、航空與大型餐飲通路，因應成長需求，將於桃園蘆竹投資逾31億元興建自動化冷鏈物流中心，創造40個就業機會，導入AI物流管理與再生能源設施，強化效率並兼顧環保，朝專業食材流通平台領導品牌邁進。

永覲工業是亞洲首家水淬高爐石粉研磨廠，深耕綠色建材，規劃於高雄投資逾3億元興建低碳混凝土與資源工廠，導入智慧製造與AI優化製程，達成廢漿水100％回收、零汙泥排放，推動預拌混凝土產業低碳與循環轉型。

興蓮錩資源科技從事廢塑膠、一般垃圾及營建廢棄物再利用，將於雲林投資逾1億元興建新廠，創造20個就業機會，導入感測器與AI分析優化製程，並設置太陽能發電，提升再利用效率，實現循環經濟。

大豐環保科技專注PCR廢塑膠再生與高值化應用，規劃於彰化投資逾5億元導入全自動化產線，結合AI分選與即時監控，提升品質與產能，並透過節能設備與水資源回收，推動低碳製造與永續經營。