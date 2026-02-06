緯創林憲銘：關稅底定 台廠競爭力不受影響

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導

針對去年市場最關心的關稅問題，緯創（3231）董事長林憲銘表示，在政府長時間的努力下，關稅應該已大致底定，台廠供應鏈有望維持競爭力，不受到太大影響。去年林憲銘曾表示，美國川普總統的特質就是很難預測，另外一個特質就是他的決策的圈子很小，因此政府能夠取得這樣的成績實屬不易。

在關稅底定後，回頭來看整個基礎建設的進度，去年相繼有Star Gate、OpenAI的閉環投資等大型投資案推出，林憲銘認為這僅僅是AI基礎建設的第一波。根據CSP廠給出的資本支出展望以及市場的預測，每一年在AI伺服器的投資金額大概在3,000億到5,000億美元之間，未來還有持續上修的可能，甚至有機構已經估未來三年將會達到上兆的投資金額。而以緯創自己的訂單狀況來看，林憲銘認為2026年的成長仍會相當可觀。

關稅 AI
