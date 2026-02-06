快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

《豆腐媽媽》替身演員頭部墜地重傷 最高開罰30萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

民視熱播中連續劇《豆腐媽媽》一名蘇姓男替身演員，1月20日於拍攝時被要求自工地四節高台鋼架墜下，意外墜落在一旁水泥地上，頭部直接著地受重傷，6日中午11時出院返家休養。勞動部轉知，桃園市勞動檢查處表示，依職業安全衛生法，最高可對劇組開罰30萬。

桃園勞檢處表示，針對媒體報導民視連續劇《豆腐媽媽》拍攝期間，桃園市轄內發生替身演員墜落職業災害事故一事，桃園市政府高度重視，已即刻啟動相關調查與行政處理作業，以確保罹災者勞動安全與權益。

桃園勞檢處指出，其於獲悉事件後，已主動掌握事故發生經過，並派員進行勞動檢查與事實釐清，針對事故現場之作業方式、安全防護措施、風險評估及相關管理作為進行全面檢視，同時要求事業單位配合提供必要資料。

桃園勞檢處提到，另針對拍攝作業涉及高風險動作或特殊危害之情形，將一併檢視事業單位是否依影視業職災預防指引規定辦理安全教育訓練及必要之防護措施；如有違反法令或未依指引落實安全管理情事，將依法辦理。

綜合行業科科長郭翼維指出，經查，劇組未確實辦理防止工作者自兩公尺以上高處墜落危害之預防措施，後續將就違反職安法規定部分，依法裁處最高30萬元。

桃園勞檢處強調，無論工作型態為長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全之作業，事業單位均應善盡職業安全衛生責任。未來亦將持續透過勞動檢查、宣導及輔導機制，督促影視製作單位依循職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生，確保從業人員之工作安全與基本勞動權益。

勞檢 演員 勞動部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

替身演員墜樓吐血進ICU　「豆腐媽媽」劇組：他確認「安全措施無虞」才開拍

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園首創好孕專車兒童安全座椅計程車 上路獲好評

《豆腐媽媽》替身演員頭部墜地重傷 桃園勞檢處認定防護措施不足

相關新聞

瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調...

瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）指出，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

考量油價公式與平穩措施 下週汽油估最多降3角

美國商用原油庫存連兩週下降，國際油價應聲上漲，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估9日凌晨零時起，汽油每公升...

打造「科技中南半島」 盧秀燕秀台中4優勢：籲中央加碼投資

中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，盧秀燕呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，她執政七年來，始終以「拚...

經濟部：去年協助近25萬家中小企業 創造產值97.46億元

台灣經濟發展的背後，中小微企業始終扮演穩定產業動能的重要角色。經濟部指出，去年已協助近25萬家中小企業發展，創造產值達9...

避險情緒增 債券配置首選推全球複合債基金

美國總統川普宣布新任聯準會主席人選華許(Kevin Warsh)後，華許過往偏向鷹派的態度導致市場降息預期大減，股市與貴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。