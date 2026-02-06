勞動部拍板「周休三日」暫不推動 籲勞雇協商工時彈性化

牽動社會各層面的「周休三日」公投連署案，去年底提案突破5,700人附議門檻，成功成案。勞動部做出正式回應，產官學研議後表達，全面推動周休三日應考量整體經濟運作，建議現階段宜先落實周休二日，推動勞雇雙方協商實施符合勞工需求的「工時彈性化」措施。

針對民眾於「公共政策網路參與平台」提出「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」議題，勞動部說明，此議題涉及多重層面。

勞動部從整體的政策框架進行討論，分別邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關，透過溝通彼此瞭解各產業對現行工時運用方式的實務運作、服務需求及勞雇雙方面臨的挑戰。

勞動部轉述與會團體代表多認同，我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，但各方代表皆表達全面推動周休三日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作。

勞動部與各方代表建議，現階段宜先落實周休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。勞動部會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並精進彈性工時制度運用與團體協商機制。

據《勞動基準法》第30條第8項規定，勞工如有家庭照顧需求，可在一小時範圍內，彈性調整工作時間。《性別平等工作法》第19條併規定，勞工如有照顧未滿3歲以下子女可向雇主申請減少1小時工作時間或彈性調整工作時間，以兼顧工作與家庭生活。

勞動部轉述與會機關之意見如下：

●產業面：

1.製造業：製造業有不中斷產製的特性，倘實施周休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期。

2.服務業：需每日營運以分攤固定成本，周休三日將提高用人成本與營運壓力。

3.中小微企業：人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運，加以產業與區域差異顯著，難以適用一致的工時制度。建議相關政策應保留足夠彈性，且分階段實施。

4.農業：具季節及地區性差異，恐影響作業與流通效率。

●勞動市場面：

1.目前交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態係24小時營運，倘實施周休三日，除人力成本上升，亦加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，亦可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。

2.部分行業訓練期長，偏鄉或人口流失地區之中小企業招募困難，短期內難以補足人力。

教育現場：校園人力組成多元，倘出勤日數減少，學校行政支援與教學活動會同步受到限制，可能增加學校教學活動或推動行政業務的困難，亦對課綱或學分的制定產生影響。

●公共服務運作：

1.公共服務須維持不中斷，倘工時縮減對服務的運作衝擊大，人力與預算同步增加（特別是社福機構）。

2.民生相關服務，例如：農會、郵政、學校、文化場館等，可能縮短民眾洽辦業務的時間。

3.股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。