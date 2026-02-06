瑞銀投資銀行鄧維慎 : 台灣已成為亞洲增長最強的經濟體

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）指出，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

鄧維慎表示，台灣2025年第4季按季5.5%的經濟擴張，是自1982年有數據以來最高增速之一，全年8.6%的增長則是自1989年以來最強。近年較強的年度增長往往是在前一年下滑後出現，但2025年的亮眼表現卻是在2024年已強勁的基礎上再進一步。

鄧維慎說： 「與其他經濟體相比，儘管台灣的人均GDP已屬高位，2025年仍成功超越越南，成為亞洲增長最強的經濟體，甚至可能是我們覆蓋範圍內全球最亮眼的經濟表現之一。我們進一步上調對台灣2026年GDP增長的預測至6.9%，高於目前市場共識的4.0%。」

鄧維慎表示，外部需求是台灣經濟成長的關鍵驅動力，無論是在最近一個季度還是2025年全年都是如此。科技產品領域主導出口成長，占全年出口總額成長的97%，其中67%來自於自動化資料處理設備及零件（ADP）的出口。這反映台灣作為主要雲端服務供應商（CSP）人工智慧硬體供應商的領先地位。基於需求面分析的初步估計表明，人工智慧相關需求可能貢獻約5.7個百分點，或約占全年GDP成長的66%。

鄧維慎指出，在瑞銀《2026-2027年全球經濟與市場展望》中，探討了人工智慧蓬勃發展的情景，並假設生產力在2026年就已開始加速提升，到2027年將推動經濟成長率提升一個百分點。鑑於台灣作為核心人工智慧硬體供應商的主導地位，預測在人工智慧蓬勃發展的情境下，台灣2026年的GDP成長率可能達到6.7%；更可能將成長率預期修正為6.9%，但這並不代表已經將人工智慧蓬勃發展的情境納入考量。如果人工智慧蓬勃發展真的發生，未來兩年​​台灣的經濟成長率可能會進一步加速至8.5%以上。另一方面，人工智慧發展趨勢若受到衝擊，將對台灣的經濟成長造成顯著拖累。儘管如此，台灣的公共債務遠低於法定上限，且遠低於其他地區，整體經濟貸款成長呈下降趨勢，這為政府和相關部門提供空間，使其能夠推出大規模財政刺激措施，並透過信貸擴張來緩解這種下行情境的衝擊。