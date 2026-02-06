投資臺灣再通過5案 河洛砸31億元於蘆竹擴建物流

投資臺灣事務所6日再添5家企業擴大投資臺灣，包括中小企業方案的合錩國際、河洛企業、永覲工業、興蓮錩資源科技，以及根留臺灣方案的大豐環保科技。其中，以河洛企業投資規模最大，規劃於桃園蘆竹興建自動化倉儲物流中心，投資金額逾31億元。

投資臺灣事務所指出，河洛企業長期深耕進口食品與冷鏈物流市場，服務對象涵蓋五星級飯店、航空公司、連鎖烘焙與中央廚房等通路。因應業務成長需求，河洛規劃於桃園蘆竹興建自動化物流中心，導入AI技術整合接單、出貨、儲位溫控與人員調度流程，並設置離峰製冰、循環用水及太陽能發電等能源管理系統，提升營運效率並兼顧節能減碳，預計創造40個本國就業機會。

合錩國際則投資約1.2億元，於桃園蘆竹廠區增設高精度智能數控產線，強化不銹鋼及碳鋼厚板加工能力。新產線將導入設備聯網與數據分析平台，逐步開發AI模組應用於訂單管理、排程與成本控管，同時於廠區設置太陽能板、變頻空壓機及LED照明，提升製程效率並落實節能減碳，預計新增15名本國員工。

永覲工業規劃投資逾3億元，於高雄臨海產業園區興建低碳綠能混凝土暨資源工廠，生產低碳與再生混凝土產品。新廠將導入智慧製造管理系統，結合機聯網與AI分析技術優化製程，並建置廢漿料回收與智慧調漿系統，達成廢漿水全回收與零汙泥排放目標，推動建材產業朝低碳與循環化發展。

興蓮錩資源科技預計投資逾1億元於雲林興建新廠，擴充廢塑膠、一般事業廢棄物與營建廢棄物的分類與再生處理能力。新廠將透過感測器蒐集生產數據，運用AI分析進行製程最佳化，並設置太陽能發電設備，提升廢料再利用效率與整體產能，預計創造20個就業機會。

大豐環保科技則投資逾5億元，於彰化廠區導入高效能全自動化產線，聚焦消費後廢塑膠（PCR）的再生與高值化應用。新產線將整合AI辨識分選、自動化設備與即時監控系統，提升再生料品質與生產效率，並透過節能設備與水資源循環系統，推動低碳製造與永續經營。

投資臺灣事務所表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,720家企業投資約2兆6,367億元，預估創造16萬5,040個本國就業機會。其中，「中小企業加速投資行動方案」累計1,166家企業投資約5,989億元，「根留臺灣企業加速投資行動方案」則有211家企業投資約6,106億元，後續尚有9家企業排隊待審。