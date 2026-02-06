中小微企業融資方案續辦至2027年 總額度擴大至3兆元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

財政部督導8家公股銀行推出的「中小暨微型企業振興融資方案」，原定辦理期限至2025年底，由於考量中小微企業資金需求仍殷，決定再增加融資額度新臺幣1.5兆元，使總額度擴大至3兆元，並延長申貸期限至2027年底。

財政部說明，中小暨微型企業振興融資方案是公股銀行自主推動辦理，與政府協助中小企業提供金融支援目標一致，包含經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」、財政部因應美國對等關稅政策金融支持等措施，共同提供中小微企業多元選擇，發揮金融支援企業政策加乘效果。

中小暨微型企業振興融資方案自2023年4月開辦以來，總額度已由原定3,000億元，三度調增總額度目標至1.5兆元，原定辦理期限至2025年底。財政部6日宣布，再增加融資額度1.5兆元，總額度擴大至3兆元。

根據財政部國庫署統計，中小暨微型企業振興融資方案，截至2025年底為止，累計已核貸1兆8,301億餘元；核貸戶數計14萬4,346戶，其中微型及新創事業承作戶數6萬5,940戶（占45.68%），接近半數。顯示公股銀行對中小微企業金融支援成效斐然，有效落實支持中小微企業振興政策目標。

財政部進一步表示，在推動公股銀行發揮金融支持企業之同時，將持續督導公股銀行落實徵授信審核及貸後管理，控管撥貸資金流向符合申貸用途及政策支援目標，並加強對中小微企業客戶主動關懷及宣導，協助企業穩健經營，扶植創新與轉型升級，提升產業競爭力及強化營運韌性。

