打造「科技中南半島」 盧秀燕秀台中4優勢：籲中央加碼投資

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，現場產官學研領袖齊聚，力拚組隊打造台中成為「AI機器人之都」。記者黃仲裕／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，現場產官學研領袖齊聚，力拚組隊打造台中成為「AI機器人之都」。記者黃仲裕／攝影

中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，盧秀燕呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，她執政七年來，始終以「拚經濟」為核心指標，台中多項經濟數據勇奪六都第一，市府將持續作為產業最強後盾，讓台中成為「AI機器人之都」，乘著科技之風飛向世界。

由立法院副院長江啟臣與台灣 AI機器人產業大聯盟、智動協會及中部三大公會共同主辦的中部AI機器人產業發展交流座談會今天上午10時在台中裕元花園酒店舉行，包括盧秀燕、 江啟臣、AIT處長谷立言、工研院副院長胡竹生，以及台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、機械公會理事長莊大立等產官學研領袖齊聚，現場還展示台中市立醫院護理師AI機器人，展現台中在機器人運用的實力。

江啟臣致詞時說，他與谷立言去年農曆年間的春酒餐會積極介紹台中擁有精密機械、光學、航太等完整聚落；今年一月兩人共進早餐時，谷就主動表示「台中是台美合作發展實體 AI 非常好的地方」，雙方一拍即合，隨即聯繫智動協會理事長絲國一，迅速促成。

江啟臣指出，台中擁有全球唯一的「黃金縱谷」，具備「一小時零件供應圈」奇蹟，台中、美國雙方應聯手建立「台美 AI 機器人廊帶」發揮互補優勢。台灣需要「護國群山」，為了讓台中產業在 AI 時代搶占先機，他提出三大建議。一，推動「AI 機器人智慧園區」，吸引國際大廠在台中設立 AI研發總部。其次，建立「產學實戰平台」，打造一條龍人才培育體系。最後，透過AI治理打造智慧台中，適度開放台中公共建設作為實測場域建立主權AI。

盧秀燕表示，座談會不僅展現台中產業的韌性，更彰顯台灣連結世界的決心。台中擁有四大產業優勢，首先是從半導體到精密機械的完整產業聚落，其次是17所大學深耕高科技領域的豐沛人才紅利，第三是涵蓋醫療與智慧製造的多元AI機器人落地驗證場域，第四是投入88億元興建全台最大的國際會展中心已啟用。

中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，現場產官學研領袖齊聚，力拚組隊打造台中成為「AI機器人之都」。記者黃仲裕／攝影
中部AI機器人產業發展交流座談會今登場，現場產官學研領袖齊聚，力拚組隊打造台中成為「AI機器人之都」。記者黃仲裕／攝影

台中 AI 機器人
