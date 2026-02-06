考量油價公式與平穩措施 下週汽油估最多降3角

快訊

中央社／ 台北6日電
美國商用原油庫存連兩週下降，國際油價應聲上漲。圖為委內瑞拉海上鑽油平台。(美聯社)
美國商用原油庫存連兩週下降，國際油價應聲上漲。圖為委內瑞拉海上鑽油平台。(美聯社)

美國商用原油庫存連兩週下降，國際油價應聲上漲，按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估9日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.1至0.3元，柴油調漲0.1至0.3元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元至27.3元、95無鉛汽油每公升28.6元至28.8元、98無鉛汽油每公升30.6元至30.8元、超級柴油每公升26.4元至26.6元。

中油累算至2月5日的調價指標7D3B週均價為67.10美元，較上週66.48美元上漲0.62美元。本週新台幣兌美元匯率為31.596元，較上週31.419元貶值0.177元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.2元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.1至0.3元、柴油調漲0.1至0.3元。

中油將於8日中午12時公布實際調整金額。

中油 新台幣 國際油價
