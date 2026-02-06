經濟部：去年協助近25萬家中小企業 創造產值97.46億元

台灣經濟發展的背後，中小微企業始終扮演穩定產業動能的重要角色。經濟部指出，去年已協助近25萬家中小企業發展，創造產值達97.46億元；同時透過「多元振興貸款」，協助企業取得1,785億元營運資金，為展現近年扶植中小微企業轉型升級的成果，近日於台北松山文創園區舉辦成果展，呈現中小微企業在數位轉型與市場拓展上的最新進展。

本次展區規劃包含「AI基地」、「永續好生意」、「明日之星」與「城鄉好物」四大主題。經濟部表示，「AI基地」展示AI與物聯網技術如何實際導入製造、交通、食品及服務業，從智慧客服、製程最佳化到風險控管，協助企業提升良率、降低營運成本，並強化服務效率。

在永續發展方面，經濟部指出，展區呈現循環材料應用、節能減碳製程等案例，協助企業將環保趨勢轉化為實際訂單與商機；「明日之星」則聚焦新創企業，展示裸視3D、無人機邊緣AI偵測、自主移動機器人等創新技術，呈現研發成果走向商業化的實際應用場景，開拓新市場與新服務場景；「城鄉好物」展區則集結地方特色品牌，透過跨域合作與通路整合，打入國際市場。

經濟部指出，去年透過輔導與金融支持措施，已協助近25萬家中小企業發展，創造產值達97.46億元；同時透過「多元振興貸款」，協助企業取得1,785億元營運資金，並推動AI轉型課程，累計吸引超過27萬人次參與，強化企業數位與技術能力。

經濟部強調，中小微企業是支撐台灣經濟的重要基石，未來將持續透過政策資源與跨域合作，協助企業在數位、永續與品牌通路等面向深化布局，提升整體競爭力。