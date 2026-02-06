避險情緒增 債券配置首選推全球複合債基金

美國總統川普宣布新任聯準會主席人選華許(Kevin Warsh)後，華許過往偏向鷹派的態度導致市場降息預期大減，股市與貴金屬、加密貨幣等均出現震盪回檔，債市表現相對溫和，其中新興與邊境債市仍持續走高。野村投信表示，無論由誰擔任聯準會主席，在美國經濟表現強韌、通膨受控有望緩降的環境下，美國利率走低是必然的趨勢。隨著股市高檔震盪機率上升，波動度相對較低的債券配置更顯重要，建議選擇複合債基金，靈活掌握各類型債券投資機會。

野村投信投資策略部樓克望副總經理表示，聯準會1月份利率會議如市場預期維持利率不變，聯準會(FED)這次按兵不動，主要是因評估美國經濟展望轉強，有鑑於美國經濟展望升級，且短期內央行獨立性不受影響，雖然讓市場下調短期內降息機率，但非投資級債等風險性資產有望因基本面轉佳而獲得支撐。

另外，川普在1月30日宣布新任聯準會主席華許後，引起金融市場震盪，美元轉強、美債殖利率走高。不過，繼任人選確定後，未來貨幣政策的不確定性下降，加上華許近期曾批評聯準會降息太慢，因為他相信源自AI的生產力提升將壓低通膨，因此，經濟表現仍是決定利率政策方向的關鍵因素。

樓克望指出，受惠於AI強勁需求帶動，不少股市自2026年以來漲勢驚人，雖然持續看好AI前景，但因股市估值位於相對高檔，預期波動度也會跟著升高。因此，在投資組合納入債券資產以降低波動風險變得更加重要。歷經2022-2024年債市震盪後，債券殖利率已攀升，面對不確定的市場，投資人可淡定享受孳息，且美國在降息壓低短期利率後，龐大的貨幣市場資金可望重新尋找新收益來源，高殖利率的新興債、非投資等級債最有機會受惠。

野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券投資團隊指出，全球景氣維持成長步調，中長期而言風險性資產將大幅上漲，但短期內經濟正在降溫、風險性資產價格處於歷史高點，加上戰爭尚未停止，資產價格仍可能受影響而波動，因此，看好高殖利率債券，並可搭配積極進攻型債券，另外，保持高流動性與建立避險部位也相當重要。

在債券的配置上，建議可以加碼歐洲的金融債、新興市場債券以及可轉換公司債。近年來金融監管水準提高使銀行基本面更加穩健，大型金融機構基本面強、信評佳，適合做為投資組合核心資產；新興市場債也是高殖利率債券的另一個優質選擇，例如今年剛加入歐元區的保加利亞歐元計價主權債，以及同樣具備加入歐盟題材的羅馬尼亞主權債；另外也看好在大選結束後政治秩序重回軌道，並且財政赤字逐步扭轉、財政紀律提升的南非主權債。至於可轉換債券，和股市具有連動性同時保有債券特性，讓固定收益投資人得以參與股市的投資機會，可做為多元化報酬來源的工具。