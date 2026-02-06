台船董事長陳政宏：今年一定轉虧為盈

台船（2208）6日舉行記者會，董事長陳政宏表示，2026年一定會轉虧為盈；商船今年進入大量交船，預計年營收認列最少約80億元；IDS後續鑑第一次訂單已經啟動，也會依比率來認列營收；這兩大部分營收挹注，成為推升台船2026年營收、獲利成長的最大動能。另外，全球將釋出各種無人船訂單，台船會盡全力去爭取。

台船總經理蔡坤宗表示，台船所有的營收都是依各種船舶訂單進度來認列，IDS已經做原型鑑90%，後續鑑會開始進入營收增加的部分；依進度來認列，總共商船營收最少會有80億元。原型鑑成本高，能接獲後續鑑才是船廠營運能量能開始發揮。

法人推估，如果以台船到2025年底手持訂單總額約1950億元，依進度認列營業額後，尚待執行約1300億元，如果到2030截止的1300億元計算，這4.5年期間來計算，平均年營業額約280億，這個部分還不含修船艦業務。2025年全年度台船的營收僅217億元，今年營收年增幅度再度出現想像空間。

蔡坤宗指出，美國及韓國都積極推動造船產業，台船營收分三大領域，商船以中、日、韓為主，美國現在去非紅供應鏈，增加在韓國下單；台船替國內的海巡打造不少巡護船，未來如果海外有巡護艘或是無人船的需求，台船也會積極爭取訂單。

無人船每艘的價格約新台幣1,500-5,000萬元區間，依需求不同價格差異很大，基本需求還是海軍用，要依未來海軍釋放出來的規格來訂價競標。台船已打造無人偵獵雷船模型，未來全球將釋出各種無人船訂單，台船會全力去爭取訂單，海軍今年有望舉行公開招標說明會將公布相關規格，台船有信心目前的產品可以拿下訂單。