期元大道瓊白銀 ETF 反彈兩天再重挫20% 一舉摜破季線 超跌了嗎？

5日黃金價格下跌近4%，銀價更是重挫近20%。6日開盤一度繼續重挫，而後拉至平盤之上，小漲近1%。期元大道瓊白銀ETF（00738U）昨日大跌13.68%，今日繼續下跌逾4%，跌破60元。儘管白銀回落幅度深，但摩根大通預期白銀短期內的支撐價位可升至75美元至80美元區間。

根據彭博資訊報價，紐約白銀現貨價格周四收盤崩跌19.57%，報每英兩70.9175美元，摜破季線大關。紐約黃金現貨價格周四收跌3.74%，報每英兩4,779.05美元。白銀自高點回落以來跌幅已達4成之多，今力戰守住70美元大關。

白銀這波急速修正，後勢是否行情結束了？摩根大通在最新的報告中指出，白銀與黃金相比，估值相對偏高，比較容易出現超額修正，回落幅度更深。不過小摩預期白銀短期內的支撐價位可升至75美元至80美元區間，明年則有望回升至90美元。

美國總統川普宣布提名鷹派前理事華許為下一任Fed主席後，白銀上周五狂崩創下史上最大單日跌幅，黃金則遭遇2013年以來最慘重的跌勢。

川普周三表示，倘若華許表達過升息意向，他當初就根本不會提名他出任主席。川普在接受NBC新聞採訪時表示，對於Fed將再次降息「沒什麼」好懷疑的，這對不孳息的貴金屬而言是一大利多。

期元大道瓊白銀ETF在反彈短短兩天後，再度大跌，今一度跌至56元低點，兩天就跌了22%，震盪劇烈。