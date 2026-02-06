企業全員AI化 104人資市集推「企業訂閱制」 員工每年每堂課花費40元

AI浪潮席捲全球，企業提升員工AI職能已是企業生存的必要條件，但高昂的訓練成本、快速變動的技術、員工程度不一等問題，成為企業導入AI普遍痛點。104人資學院旗下專屬職場人士的全方位學習平台「104人資市集」，推出企業訂閱制。

以一家50人規模的小型企業為例，若採購5堂實體AI課程，成本至少需要25萬元；訂閱制年費僅需1萬元，平均每位員工每年在每堂課的花費只要40元。

104表示訂閱制擁有四項優點，包括：1.低成本，2.課程設計緊扣工作場景，3.用免費AI工具教學零門檻導入，4.完整線下配套資源四大優勢，以極低門檻、系統化的方式，協助企業無痛打造團隊的AI即戰力。

根據104人力銀行《2025年人資F.B.I.研究報告》，有進行人才培育的企業比重，從三年前的64.3%、提升到目前的73.3%。不過，高達90.8%有進行人才培育的企業曾遭遇難題：32.9%企業面臨員工自主性參加培訓課程的意願低，31.9%企業面臨人才培育未能與績效考核、升遷或加薪連動，29.3%企業面臨重點培育員工離職。

面對企業培育人才的痛點，104人資市集課程緊扣真實工作場景，讓員工實際運用提升工作績效，增強參與培訓課程意願，並能普及到所有員工，有效降低關鍵人才離職帶來的衝擊與風險。