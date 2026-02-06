快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
企業提升員工AI職能已是企業生存必要條件，如何導入AI卻讓企業很傷腦筋。示意圖。（路透）
企業提升員工AI職能已是企業生存必要條件，如何導入AI卻讓企業很傷腦筋。示意圖。（路透）

AI浪潮席捲全球，企業提升員工AI職能已是企業生存的必要條件，但高昂的訓練成本、快速變動的技術、員工程度不一等問題，成為企業導入AI普遍痛點。104人資學院旗下專屬職場人士的全方位學習平台「104人資市集」，推出企業訂閱制。

以一家50人規模的小型企業為例，若採購5堂實體AI課程，成本至少需要25萬元；訂閱制年費僅需1萬元，平均每位員工每年在每堂課的花費只要40元。

104表示訂閱制擁有四項優點，包括：1.低成本，2.課程設計緊扣工作場景，3.用免費AI工具教學零門檻導入，4.完整線下配套資源四大優勢，以極低門檻、系統化的方式，協助企業無痛打造團隊的AI即戰力。

根據104人力銀行《2025年人資F.B.I.研究報告》，有進行人才培育的企業比重，從三年前的64.3%、提升到目前的73.3%。不過，高達90.8%有進行人才培育的企業曾遭遇難題：32.9%企業面臨員工自主性參加培訓課程的意願低，31.9%企業面臨人才培育未能與績效考核、升遷或加薪連動，29.3%企業面臨重點培育員工離職

面對企業培育人才的痛點，104人資市集課程緊扣真實工作場景，讓員工實際運用提升工作績效，增強參與培訓課程意願，並能普及到所有員工，有效降低關鍵人才離職帶來的衝擊與風險。

AI 離職
晶華員工好嗨！年終最高可領到7.1個月

台北晶華酒店（2707）今天早上喜氣洋洋，年終獎金揭曉3.2個月起跳，加上年資與考績等額外加給，最高可領到7.1個月，有...

黃仁勳為何感謝他母親這教養觀？長大當輝達CEO都用上

2026年才剛開始，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳就接受有30年友誼的半導體業先驅訪談，還登上達沃斯論壇現場。這次，黃仁勳不只談科技與AI泡沫，也感性地提到他為何不愛人生過分規劃？最動人的母親教養觀念，影響他直到創業當CEO都有用！以及他爸媽家賓士車的背後玄機。近期將來台的他，在訪談中也提到他全世界最喜歡的度假地點，一文完整剖析他的直白觀點。

企業全員AI化 104人資市集推「企業訂閱制」 員工每年每堂課花費40元

AI浪潮席捲全球，企業提升員工AI職能已是企業生存的必要條件，但高昂的訓練成本、快速變動的技術、員工程度不一等問題，成為...

馬年聰明掌握半導體趨勢 一鍵鎖定產業標的　

2026年首季台灣半導體市場開局續強，加權指數於元月一路刷新紀錄，更首次衝破32,000點大關。在國際資金正高度集中於技...

台積電市值冠亞洲…彭博：台灣財富極端不均 埋政治風險

彭博四日報導，全球對ＡＩ晶片無止境需求，已讓台積電躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約十一萬美元（約台幣三五一萬元），達全台平均年薪的四倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。

CPI增幅探近五年低點

主計總處昨（5）日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低，顯示當前...

