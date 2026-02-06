快訊

晶華員工好嗨！年終最高可領到7.1個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華酒店5日晶華集團員工將領到年終獎金，平均值有望3個月起跳，有望成為國內飯店業發最多年終獎金的業者。圖／聯合報系資料照片
台北晶華酒店（2707）今天早上喜氣洋洋，年終獎金揭曉3.2個月起跳，加上年資與考績等額外加給，最高可領到7.1個月，有望登上國內飯店年終冠軍王。晶華酒店有信心在關稅及缺工問題陸續改善，2026年營收、獲利再衝新高。

儘管2025年經濟大環境受到美國對等關稅及匯率等變動干擾，晶華餐飲的收入還在持續衝新高，精品銷售逆勢成長，麗晶海外品牌（RHW)投資挹注急速攀升，都是推升晶華集團獲利成長重要動能。晶華酒店2025年前三季稅後純益衝上10.1億元，每股稅後純益為7.93元，本業獲利再締新猷；累計全年總營收達68.33億元、年增8.5%，寫下八年來新高。

展望新年度，台北晶華酒店總經理吳偉正分析，吳偉正指出，晶華酒店商務客已經全面回流，住房率及平均房價同步攀升；旗下商場與餐飲事業營收也都呈現穩健成長；麗晶精品更是逆勢突圍，顯示晶華集團在高階消費族群經營的穩固性；隨著缺工問題持續改善，新年度業績仍舊有望穩健成長，集團上下很有信心2026年的營收、獲利「一定會更好」。

吳偉正表示，晶華集團長期朝著自營、管理經營及加盟的三大策略方向搶攻國內商務及觀光住房商機；晶華不只擴大飯店布局，未來將加快速進駐其餘飯店開拓餐飲新營運模式；另外，晶華酒店旗下麗晶精品匯集超過50個精品品牌，多數消費客群為企業大老的另一半，靠著「董娘經濟」支撐，吸睛實力不容小覷，營收每年攀升。

