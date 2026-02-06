馬年聰明掌握半導體趨勢 一鍵鎖定產業標的　

2026年首季台灣半導體市場開局續強，加權指數於元月一路刷新紀錄，更首次衝破32,000點大關。在國際資金正高度集中於技術領先的晶圓代工與先進封裝供應鏈，永豐金證券發現，半導體族群成為投資人心目中資產配置的重要樞紐之一，也是市場長期追蹤的主題。

2月農曆春節，台股將於2/11封關，為了讓投資人掌握全球趨勢，永豐金證券統整第1季必看事件，提醒股民不錯過關鍵轉折；一、美股科技七巨頭的財報公布；二、美國非農與美國CPI通膨兩大總經指標公布；三、FOMC的3月會議。

永豐金證券觀察到投資人常面臨「看好趨勢卻不知如何選股」的困境，永豐金證券「豐存股」平台推出「半導體巨星主題標籤」，透過由上而下的選股邏輯，協助投資人鎖定關鍵核心。目前平台篩選出22檔台股標的（含15檔個股與7檔ETF），提供用戶快速篩選產業邏輯的存股名單。

此外，更推出其他關連主題供投資人探索，包含AI伺服器、智慧機器人與光速通訊等。投資人若不想錯過產業輪動的投資機會，透過「豐存股」定期定額，把進場節奏交給紀律，以分批布局降低單筆追高焦慮，讓資產隨著產業成長脈動穩健累積。