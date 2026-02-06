快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年聰明掌握半導體趨勢 一鍵鎖定產業標的　

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
第1季值得關注的議題
第1季值得關注的議題

2026年首季台灣半導體市場開局續強，加權指數於元月一路刷新紀錄，更首次衝破32,000點大關。在國際資金正高度集中於技術領先的晶圓代工與先進封裝供應鏈，永豐金證券發現，半導體族群成為投資人心目中資產配置的重要樞紐之一，也是市場長期追蹤的主題。

2月農曆春節，台股將於2/11封關，為了讓投資人掌握全球趨勢，永豐金證券統整第1季必看事件，提醒股民不錯過關鍵轉折；一、美股科技七巨頭的財報公布；二、美國非農與美國CPI通膨兩大總經指標公布；三、FOMC的3月會議。

永豐金證券觀察到投資人常面臨「看好趨勢卻不知如何選股」的困境，永豐金證券「豐存股」平台推出「半導體巨星主題標籤」，透過由上而下的選股邏輯，協助投資人鎖定關鍵核心。目前平台篩選出22檔台股標的（含15檔個股與7檔ETF），提供用戶快速篩選產業邏輯的存股名單。

此外，更推出其他關連主題供投資人探索，包含AI伺服器、智慧機器人與光速通訊等。投資人若不想錯過產業輪動的投資機會，透過「豐存股」定期定額，把進場節奏交給紀律，以分批布局降低單筆追高焦慮，讓資產隨著產業成長脈動穩健累積。

永豐金 存股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

馬年商機 陸博物館文創品夯

臺銀金銀套幣漲價

鞋全家福春節全面85折

相關新聞

台積電市值冠亞洲…彭博：台灣財富極端不均 埋政治風險

彭博四日報導，全球對ＡＩ晶片無止境需求，已讓台積電躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約十一萬美元（約台幣三五一萬元），達全台平均年薪的四倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。

核三重啟加快腳步 經長：台電下月提出再運轉計畫

核三加速重啟進度，經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，此外，台電已於1月15日與原廠美...

黃仁勳為何感謝他母親這教養觀？長大當輝達CEO都用上

2026年才剛開始，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳就接受有30年友誼的半導體業先驅訪談，還登上達沃斯論壇現場。這次，黃仁勳不只談科技與AI泡沫，也感性地提到他為何不愛人生過分規劃？最動人的母親教養觀念，影響他直到創業當CEO都有用！以及他爸媽家賓士車的背後玄機。近期將來台的他，在訪談中也提到他全世界最喜歡的度假地點，一文完整剖析他的直白觀點。

馬年聰明掌握半導體趨勢 一鍵鎖定產業標的　

2026年首季台灣半導體市場開局續強，加權指數於元月一路刷新紀錄，更首次衝破32,000點大關。在國際資金正高度集中於技...

CPI增幅探近五年低點

主計總處昨（5）日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低，顯示當前...

年底綠電占比2成 龔明鑫承認再跳票

再生能源占比百分之廿的政策支票確定再度跳票。去年綠電占比僅百分之十三點○九，經濟部長龔明鑫昨天表示，去年底通過的環評三法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。