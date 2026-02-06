聽新聞
台積電市值冠亞洲…彭博：台灣財富極端不均 埋政治風險

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
台股飛躍3萬點，台積電是最大功臣。 圖／聯合報系資料照片
台股飛躍3萬點，台積電是最大功臣。 圖／聯合報系資料照片

彭博四日報導，全球對ＡＩ晶片無止境需求，已讓台積電躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約十一萬美元（約台幣三五一萬元），達全台平均年薪的四倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。

台積電的榮景也推動台灣經濟躍居全球成長最快之列，華爾街投行紛紛上調預測。瑞銀集團表示，至二○二八年，台灣百萬富豪（以美元計）人數的增幅將居全球之冠，幾乎追平瑞士。

台灣現況反映出亞洲愈來愈常見的現象，出口雖暢旺、消費卻顯低迷。對台灣而言，受惠的族群在消費上克制，收入大多投入儲蓄與投資，像股票房地產，反而進一步加深經濟脆弱性。

美國總統川普正要求台積電將四成產能移往美國，可能危及台灣近兩成的企業稅收，這些稅收對國防預算與社會支出至關重要，後者更攸關縮小日益擴大的貧富差距

根據巴黎經濟學院的世界不平等實驗室，台灣收入最高前百分之十群體掌握總所得的四成八，後百分之五十僅一成二，所得集中程度比美國更極端。

中研院社會學研究所特聘研究員吳介民提醒，這種失衡結構已滋生相對剝奪感，若執政黨無法處理此一問題，後年總統大選可能失利。

超額利潤高度集中在台灣少數企業，大多數民眾未能分享到紅利，尤其在企業將重點轉向提高自動化與機械設備投資。

川普去年發動關稅戰重創仰賴美國市場的汽車零件與機械製造商。儘管美台達成貿易協議將關稅降至百分之十五，實質損害已造成。台灣經濟發展過度依賴單一產業，也為政治穩定埋下風險；在國家財政高度仰賴企業稅收，科技業的任何景氣反轉，都可能動搖台灣的國防預算來源。

台積電 關稅 股票 房地產 貧富差距 景氣 晶片 科技業 市值 政治
