年底綠電占比2成 龔明鑫承認再跳票
再生能源占比百分之廿的政策支票確定再度跳票。去年綠電占比僅百分之十三點○九，經濟部長龔明鑫昨天表示，去年底通過的環評三法造成太陽光電發展困難，但發展綠電的方向不會改變，今年底達百分之廿目標的時程將會延後，至於要延後幾年，經濟部會再檢討。
經濟部昨開年終記者會，針對能源部分強調加速發展多元綠能，其中，太陽光電部分提到環評三法不當限縮地面光電設置，經濟部將強化屋頂型光電設置來因應。
針對今年電力穩定供應計畫，龔明鑫表示，將持續新增低碳燃氣機組增加供電量。同時，台灣也將增加採購美國天然氣，中油董事長方振仁說，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為百分之十，若加上未來將向阿拉斯加採購六百萬噸天然氣，則美國來源的天然氣占比將達百分之卅三至卅五。
增加對美採購天然氣是基於台美關稅談判的承諾之一，龔明鑫說，台灣會增加對美採購天然氣，並降低對其他國家的採購量，能源來源若太過集中就會有風險，因此增加對美採購天然氣也涉及能源安全問題，適度提高美國採購比率是合適的。
