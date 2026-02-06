市場波動未必全因華許！美元轉強 日圓也有助攻

美國總統川普提名華許擔任聯準會新任主席，引發全球金融市場大幅震盪，尤其美元走強、美債殖利率上升、美股漲跌震盪幅度放大，金銀等貴金屬價格也出現劇烈波動，在在反映投資人不安的心理。

金融業高層指出，將市場波動都歸因於華許也不盡公平。固然外界認為華許偏向鷹派，預期會有強勢美元，導致金銀價格重挫，但另一方面，就如同橋水基金前大宗商品主管坎貝爾所言，中國投資者的獲利了結，也對金價有相當大的影響。未來黃金或白銀的價格，中國投資者的動向也必須密切觀察，不過在避險需求的支撐之下，金價長線仍是看漲。

至於美元、美債殖利率的走勢，除了華許採取的貨幣政策，未來是否能滿足川普要求的降息幅度之外，美國財政部的發債策略也是重點。專家指出，影響債市的原因很多，包括美國財政部發債策略、經濟指標的最新表現，不見得都與華許有關。

華許一旦出任聯準會主席，由於市場對其鷹派性格的過往印象，的確會帶動美元走強。金融業高層分析，包括美債殖利率持續在高檔，以及製造業數據走強，都會形成「連動效應」，支撐美元對Ｇ10的貨幣走強；另一方面，日圓走弱也對美元相對強勢有利，尤其近期市場在日本選舉前調整部位，也是使美元走強的因素之一。不過，川普不會接受一個「不聽話」的聯準會主席，這點華許既然接任聯準會主席，就會有心理準備，所以美元應不會走強太久。而且若美國財政持續惡化、削弱美元的避險性，美元就會再度由強轉弱。