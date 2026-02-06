聽新聞
0:00 / 0:00

市場波動未必全因華許！美元轉強 日圓也有助攻

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

美國總統川普提名華許擔任聯準會新任主席，引發全球金融市場大幅震盪，尤其美元走強、美債殖利率上升、美股漲跌震盪幅度放大，金銀等貴金屬價格也出現劇烈波動，在在反映投資人不安的心理。

金融業高層指出，將市場波動都歸因於華許也不盡公平。固然外界認為華許偏向鷹派，預期會有強勢美元，導致金銀價格重挫，但另一方面，就如同橋水基金前大宗商品主管坎貝爾所言，中國投資者的獲利了結，也對金價有相當大的影響。未來黃金或白銀的價格，中國投資者的動向也必須密切觀察，不過在避險需求的支撐之下，金價長線仍是看漲。

至於美元、美債殖利率的走勢，除了華許採取的貨幣政策，未來是否能滿足川普要求的降息幅度之外，美國財政部的發債策略也是重點。專家指出，影響債市的原因很多，包括美國財政部發債策略、經濟指標的最新表現，不見得都與華許有關。

華許一旦出任聯準會主席，由於市場對其鷹派性格的過往印象，的確會帶動美元走強。金融業高層分析，包括美債殖利率持續在高檔，以及製造業數據走強，都會形成「連動效應」，支撐美元對Ｇ10的貨幣走強；另一方面，日圓走弱也對美元相對強勢有利，尤其近期市場在日本選舉前調整部位，也是使美元走強的因素之一。不過，川普不會接受一個「不聽話」的聯準會主席，這點華許既然接任聯準會主席，就會有心理準備，所以美元應不會走強太久。而且若美國財政持續惡化、削弱美元的避險性，美元就會再度由強轉弱。

川普 華許 聯準會 美元 日圓 債市 貨幣政策 降息
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華許引加密貨幣拋售潮？比特幣逼近70000美元關卡 今年以來跌幅近20%

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

川普挺喬州保守派檢察官傅勒參選 填補葛林席位

受益AI伺服器及HPC大需求飆股

相關新聞

核三重啟進度！台電3月向核安會提出再運轉計畫 自我安全檢查盡早完成

外界關切核三重啟進度。經濟部長龔明鑫5日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫。台電已於1月15日與原廠美國西屋簽...

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

台積電董事長魏哲家1月中在法說會表達對供電擔憂。經濟部長龔明鑫今天表示，今年興達、台中電廠預計將新增520萬瓩，只要新機...

年底綠電占比2成 龔明鑫承認再跳票

再生能源占比百分之廿的政策支票確定再度跳票。去年綠電占比僅百分之十三點○九，經濟部長龔明鑫昨天表示，去年底通過的環評三法...

市場波動未必全因華許！美元轉強 日圓也有助攻

美國總統川普提名華許擔任聯準會新任主席，引發全球金融市場大幅震盪，尤其美元走強、美債殖利率上升、美股漲跌震盪幅度放大，金...

華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

美國總統川普提名聯準會前理事華許接任聯準會主席，這項人事案不僅牽動未來貨幣政策走向，也讓人聯想到川普第一任期內，與現任主...

人物側寫／岳父是共和黨金主、雅詩蘭黛老闆 華許靠超強人脈打動川普

美國總統川普上月提名美國聯準會前理事華許擔任聯準會第十七任主席。華許是著名的通膨鷹派，而川普一直希望更鴿派的聯準會主席，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。