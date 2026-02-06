又鷹又鴿！華許掌聯準會 政策更難猜

美國總統川普上月提名聯準會前理事凱文・華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席，不過，川普四日又說，如果華許曾經表達過升息的念頭，他就不會拿到聯準會主席的提名。川普認為，聯準會將會降息「沒有太多懸念」，因為「我們的利率太高」。

不過，華許獲提名後，金融市場立刻反應。金價、銀價出現回檔，美元與長天期美債殖利率走揚，市場人士指出，華許的任命，讓投資人開始評估對聯準會政策風格的預期。

川普表態 降息無懸念

川普四日接受NBC News專訪，在被問到華許是否明白總統希望他下調基準利率時，川普說，「我認為他明白，但我覺得他本來也就要這麼做。」川普的最新評論，可能會讓華許在提名程序中成為話柄，因為聯準會的獨立性將是提名確認過程的核心議題。

金融市場對華許並不陌生。他於二○○六年至二○一一年擔任聯準會理事，是金融海嘯期間的重要決策成員之一。卸任後，他多次公開批評聯準會長期依賴量化寬鬆（ＱＥ），認為過度擴張的資產負債表，扭曲資產價格，也讓金融市場過度依賴聯準會支持，因此長期被視為主張紀律與抑制通膨的「鷹派」人物。

目前聯準會資產負債表規模約為六點六兆美元，雖已自疫情高峰回落，但仍遠高於金融海嘯前約九千億美元，也高於疫情前水準。

不過，與過去鮮明的鷹派形象相比，華許近年在政策論述出現轉變。他不再單獨討論升息或降息，而是將「資產負債表怎麼處理」與「利率怎麼調整」放在同一個政策框架討論。市場解讀，他態度的轉變恐怕才是川普任命的主因。

然而，金融圈人士表示，華許「又鴿又鷹」的情況代表一個現實，跟過往鮑爾沒有新意相比，「聯準會的政策會愈來愈難猜」。例如華許口中的「縮表」，該人士指出，並非一次性的大動作，而是透過停止再買入債券、逐步縮小資產負債表規模，避免持續釋放資金到市場。

但金融圈人士也說，華許先行縮表的目的並非緊縮資金，而是降低市場對通膨的長期疑慮。當市場相信聯準會「不會一直放水」，對未來通膨的預期也會降溫，反而營造出利率調降的空間。

這種摸不著頭緒的政策方向，瑞銀亞太區投資總監胡一帆分析，是因為市場將華許視為鷹派，主要來自他對資產負債表的態度，但這不代表他完全排除降息的可能，實際政策仍須視經濟表現而定。美國銀行利率策略主管Mark Cabana說，即使華許在縮表問題上立場明確，利率端仍可能保留彈性，並非全面收緊。

縮表太快 政策恐有變

不過，這樣的政策搭配，也可能面臨實際挑戰。市場人士提醒，若縮表速度過快，短期資金緊俏，連帶影響股市，華許跟川普之間能否調和，就會成為政策延續的變數。

此外，即使華許上任，也無法單獨決定政策方向。聯準會利率與縮表政策，仍須經由聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）集體決策。胡一帆說，華許以縮表著稱，市場害怕會影響到流動性；但聯準會後面縮表或降息，主要是根據市場走勢，「很難由一個人做出決定」。

胡一帆說，目前聯準會組成似乎是鴿派居多，華許即使要縮表，鷹派立場也是要隨著形勢變化調整。

整體而言，華許上任後的重點，並非立刻改變利率水準，而是重新調整聯準會使用政策工具的順序與節奏。他能否在縮表、降息與金融穩定之間取得平衡，將是市場接下來觀察的重點。