核三重啟加快腳步 經長：台電下月提出再運轉計畫

核三加速重啟進度，經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，此外，台電已於1月15日與原廠美國西屋簽訂備忘錄（MOU），很快就會進行自主安全檢查。他強調，在安全條件下，自主安全檢查能縮短就縮短，盡早完成。

近年台灣AI產品出口大爆發，加上輝達、美光等知名外商也擴大台灣布局，龔明鑫表示，為穩定供電，2026年興達廠新2號機、新3號機，及台中新1號機、新2號機等共四部天然氣發電機組、520萬瓩將於今年接受調度。另外，台電也會確保通霄二期、大林、台中二期、協和及興達二期工程如期如質完成。

經濟部長龔明鑫談話重點

經濟部去年11月底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，台電並將於2026年3月提出核三「再運轉計畫」。因核三廠自我安全檢查需要時間，加上核安會審查、同步更新設備，龔明鑫也曾說，若一切都順利，核三重啟最快的時間就是2028年。

昨日龔明鑫也說，自我安全檢查在安全前提下，若能縮短就縮短。在綠電方面，經濟部原訂2025年要達成再生能源占全體發電量 20%的目標，已延期至2026年11月完成，不過，龔明鑫昨天指出，光電環評三法通過後，確實造成推動困難，但他強調，二成綠電是既定目標，「只是時程上會往後延」，同時間，經濟部也持續推動離岸風電3-3期，拚年底前完成選商。

龔明鑫表示，受到環評三法影響，光電推動出現一定阻礙，但經濟部仍然希望可以突破，加速推動較無爭議的屋頂型光電。

經濟部次長賴建信補充，截至2025年底，光電設置量15.4GW，距離目標20GW缺少4.6GW，除施工中2.53GW，其他案源都有掌握，並將利用三途徑加強推動，包括：光電板汰舊換新，有500MW潛能，以及大型建物強制設光電今年8月開辦，可增加660MW；在公有屋頂方面，中央部會與國營事業合計有343MW潛能。