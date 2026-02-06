核三重啟加快腳步 經長：台電下月提出再運轉計畫

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
核三加速重啟進度。記者潘奕言／攝影
核三加速重啟進度。記者潘奕言／攝影

核三加速重啟進度，經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，此外，台電已於1月15日與原廠美國西屋簽訂備忘錄（MOU），很快就會進行自主安全檢查。他強調，在安全條件下，自主安全檢查能縮短就縮短，盡早完成。

近年台灣AI產品出口大爆發，加上輝達、美光等知名外商也擴大台灣布局，龔明鑫表示，為穩定供電，2026年興達廠新2號機、新3號機，及台中新1號機、新2號機等共四部天然氣發電機組、520萬瓩將於今年接受調度。另外，台電也會確保通霄二期、大林、台中二期、協和及興達二期工程如期如質完成。

經濟部長龔明鑫談話重點
經濟部長龔明鑫談話重點

經濟部去年11月底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，台電並將於2026年3月提出核三「再運轉計畫」。因核三廠自我安全檢查需要時間，加上核安會審查、同步更新設備，龔明鑫也曾說，若一切都順利，核三重啟最快的時間就是2028年。

昨日龔明鑫也說，自我安全檢查在安全前提下，若能縮短就縮短。在綠電方面，經濟部原訂2025年要達成再生能源占全體發電量 20%的目標，已延期至2026年11月完成，不過，龔明鑫昨天指出，光電環評三法通過後，確實造成推動困難，但他強調，二成綠電是既定目標，「只是時程上會往後延」，同時間，經濟部也持續推動離岸風電3-3期，拚年底前完成選商。

龔明鑫表示，受到環評三法影響，光電推動出現一定阻礙，但經濟部仍然希望可以突破，加速推動較無爭議的屋頂型光電。

經濟部次長賴建信補充，截至2025年底，光電設置量15.4GW，距離目標20GW缺少4.6GW，除施工中2.53GW，其他案源都有掌握，並將利用三途徑加強推動，包括：光電板汰舊換新，有500MW潛能，以及大型建物強制設光電今年8月開辦，可增加660MW；在公有屋頂方面，中央部會與國營事業合計有343MW潛能。

經濟部 台電 光電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

核三重啟進度！台電3月向核安會提出再運轉計畫 自我安全檢查盡早完成

五大信賴產業合計產值破10兆 經長：今年破11兆有可能

台積電熊本二廠導入3奈米 龔明鑫：增加1廠提高先進製程2％海外占比

相關新聞

台積電市值冠亞洲…彭博：台灣財富極端不均 埋政治風險

彭博四日報導，全球對ＡＩ晶片無止境需求，已讓台積電躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約十一萬美元（約台幣三五一萬元），達全台平均年薪的四倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。

核三重啟加快腳步 經長：台電下月提出再運轉計畫

核三加速重啟進度，經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，此外，台電已於1月15日與原廠美...

CPI增幅探近五年低點

主計總處昨（5）日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低，顯示當前...

年底綠電占比2成 龔明鑫承認再跳票

再生能源占比百分之廿的政策支票確定再度跳票。去年綠電占比僅百分之十三點○九，經濟部長龔明鑫昨天表示，去年底通過的環評三法...

你以為不貪心就不會中招？165數據揭露：詐騙最愛藏在你「趕時間」的日常裡

你可能沒有投資虛擬貨幣、也不會加入陌生群組，更不覺得自己會被詐騙。但在數位時代，詐騙早已不是「貪心」或「貪快」的人才會遇到的事。根據內政部警政署 165 打詐儀錶板統計，2025 年全年全台受理詐騙案

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

台積電董事長魏哲家1月中在法說會表達對供電擔憂。經濟部長龔明鑫今天表示，今年興達、台中電廠預計將新增520萬瓩，只要新機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。