經部：整合能源政策補助工具 祭3招助推淨零建築

經濟部今天表示，為持續推動淨零建築，持續整合能源補助政策工具，包括家戶屋頂光電、建築整合型光電、家電汰舊換新補助等，將「能源轉型」納入建築物推動架構，盼藉由創能與節能，提升能源使用效率與居住品質。

經濟部能源署透過新聞稿表示，針對建物能源轉型已有完整措施，經濟部能源署於115至117年持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，設置光電每瓩補助新台幣3000元，每案上限30萬元，115到117年總經費計30億元，每年10億元，以提升民眾意願。

另外，若用光電模組取代建築外牆、窗戶、屋頂等建材且移除後「將減損建築物功能者」的建築整合型（BIPV）案場，經濟部能源署亦有推動「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵」，通過審查每瓩補助5萬元，每案上限1000萬元，總經費5000萬元，引導產業邁向高值化能源建築。

節能部分，能源署表示，持續推動家電汰舊換新補助，今年將邁入最後一年，僅剩68億元預算，呼籲民眾把握最後機會踴躍申請。國內住宅用戶換購一級能效冷氣機或電冰箱，不僅可申請經濟部3000元補助，還可向財政部辦理貨物稅退稅最高2000元，合計每台最高可享5000元節能優惠。

針對老屋結構安全，經濟部也配合內政部「老宅延壽機能復新計畫」，建構全面配套措施，精準導引資源進入老舊建物更新，發揮空間利用極大化，結合再生能源與高效節能設備，從源頭降低管線老化走火等公共安全風險，驅動國內營造、建材與節能技術產業鏈的轉型與服務動能，能源署呼籲民眾申請時可結合兩部會補助資源，發揮政策量能加乘效果。